“Marry Christmas”: Karl-Anthony Towns anuncia su compromiso con Jordyn Woods

El jugador dominicano de los New York Knicks, Karl-Anthony Towns, anunció a través de sus redes sociales que se comprometió en matrimonio con su novia, Jordyn Woods.

La joven empresaria y el basquetbolista dominicano publicaron quince fotos que muestran el momento donde Towns le entrega el anillo de compromiso. Además, la pareja acompaño las fotografías con el mensaje de “Marry Christmas”.

Conforme la ubicación colocada por ambos, la propuesta de matrimonio fue realizada en “Overstory”, una coctelería localizada en la ciudad de New York.

El anunció ocurrió pocos después de la victoria de los Knicks 126-124 contra Cleveland Cavaliers donde Towns realizó un doble-doble con 11 puntos y 14 rebotes en el encuentro celebrado en el Madison Square Garden.

Woods es una joven empresaria fundadora de la marca de vestir “Woods By Jordyn” y también es dueña de “The Tox Buckhead”, una compañía dedicada a la creación de productos para el cuidado personal.