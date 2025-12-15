Albert Fernández lidera al club Centro en su quinta victoria en el TBS de Higüey

El club Centro logró su quinta victoria de la serie regular en el triunfo del domingo 81-78 ante el Antonio Guzmán, en el 50 Torneo de Basket Superior Altagraciano (TBS Higüey 2025), en un partido efectuado en el polideportivo Leo Tavárez.

La representación del Centro amplió su liderato a 5-1 en la tabla de posiciones de la vuelta regular, mientras que el revés del club Antonio Guzmán provocó un triple-empate, con marca de 3-3, con los clubes Savica y Cambelén, que triunfó el domingo 87-82 ante San Francisco.

Albert Fernández se destacó con la ofensiva del Centro con un doble-doble de 18 puntos más 13 rebotes y seis rebotes, y recibió el apoyo del refuerzo norteamericano Kerry Richardson, quien lo imitó con 14 tantos y 11 capturas, marcas que obtiene por sexta vez al hilo.

Otros tres compañeros que le apoyaron fueron Jordy Peralta 13 puntos y seis rebotes, Welin Rosa 12 y seis atrapadas, y Nathanael Louis logró cifras dobles de 11 tantos y 11 capturas.

En la derrota, Ronny Bort coló 15 puntos más nueve rebotes, Ariel De León 15, Brayan De la Cruz 14 dígitos y nueve pelotas atrapadas, Bethoven Castillo y José Castillo 12 cada uno.

De su lado, Cambelén triunfó sobre San Francisco (2-4, empate con San José), con la ofensiva del nativo José Luis De la Cruz de 28 puntos y seis rebotes y el refuerzo capitalino Kevin Mateo 24 tantos, ocho capturas y siete asistencias, y Nathanael Bonet un doble-doble, 15 y 11 capturas.

Francisco Campusano 13 puntos y 11 rebotes, y Junior Fortuna siete tantos y 10 rebotes.

Por los caídos, Richard Mercedes ligó 27 puntos, el refuerzo estadounidense Jeff Allen y el nativo Leoanny Reynoso alcanzaron un doble-doble cada uno de 16 y 10 tantos con 17 y 16 rebotes, y Yorky Mota coló 14 anotaciones, cuatro atrapadas y seis asistencias.

El certamen es organizado por la Asociación de Baloncesto de la Provincia La Altagracia (ABAPA), que preside el diputado Jorge Tavárez, y tiene una especial dedicatoria al Monseñor Jesús Castro Marte, Obispo de la Diócesis de Nuestra Señora de La Altagracia.

Los partidos del martes 16 en el TBS Higüey 2025 serán entre los clubes San José y Antonio Guzmán, a las 7:20 de la noche, y luego, a las 9:00, chocarán Cambelén versus Savica.