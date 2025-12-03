Elden Campbell, excampeón de la NBA y jugador de Clemson, fallece a los 57 años

Elden Campbell, pívot que jugó 15 temporadas en la NBA, incluidas nueve con Los Angeles Lakers, y posteriormente ganó un campeonato con los Detroit Pistons, falleció. Tenía 57 años.

La familia de Campbell informó a los Pistons sobre el fallecimiento, indicando que falleció el lunes. No se especificó la causa.

Campbell, de 2,00 metros de altura, nació en Los Ángeles y brilló en la preparatoria Morningside antes de llegar a Clemson. Fue seleccionado para el primer equipo de la ACC en la temporada 1989-90 y terminó como el máximo anotador histórico de la universidad con 1880 puntos.

Campbell ayudó a los Tigres a ganar el título de la temporada regular de la ACC 1989-90 y llegar al Sweet 16 antes de ser seleccionado en la primera ronda del draft de la NBA de 1990 por los Lakers de su ciudad natal.

Jugó nueve temporadas en Los Ángeles, pero no ganó un anillo de campeonato hasta más tarde en su carrera con los Pistons, venciendo a los Lakers en cinco juegos en 2004. Campbell jugó en 1.044 partidos de la NBA y acumuló más de 10.000 puntos y 1.600 bloqueos con un promedio de 10,3 puntos y 5,9 rebotes por partido.

Campbell promedió 14,9 puntos por partido con los Lakers jugando junto a Shaquille O'Neal y Kobe Bryant en 1996-97, pero su mejor temporada estadística llegó en 1999-2000 con los Charlotte Hornets, cuando promedió 15,3 puntos y 9,4 rebotes.

Campbell también pasó tiempo con los New Orleans Hornets, Seattle Supersonics y New Jersey Nets antes de retirarse en 2005.