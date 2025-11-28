Básquet RD inicia en México viaje hacia Catar

La selección nacional de baloncesto masculino inicia este viernes en Zacatecas, México, un viaje que aspira que termine en el 2007 en el Emirato de Catar.

A partir de las 10:40 de la noche, hora dominicana, la "selección del pueblo", se mide a su similar del país del mariachi en la primera ventana de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) y que da inicio al proceso de clasificación para la Copa Mundial de ese deporte.

Néstor García será nueva vez el capataz del equipo dominicano que buscará avanzar a la cita mundialista por cuarta vez seguida luego de sus experiencia en España (2014), China (2019) y Filipinas (2023). Su primer mundial fue también en ese último país en el 1978.

Para la ocasión cuenta con la presencia de una escuadra en la cual 11 de los 12 integrantes ya han estado bajo su servicio.

La excepción de la ocasión la representa el nativo de Moca, Andersson García, una habilidoso alero de 6-7 de estatura que hará su debut en la selección absoluta que no contará en esta oportunidad con dos de sus más importantes referentes en la última década y media: el centro Eloy Vargas y el tirador Víctor Liz.

Completan la nómina los armadores Andrés Feliz, Jean Montero y Richard Bautista, los tiradores Jassel Pérez, Omar Silverio y Chris Duarte, los delanteros L.J. Figueroa, Juan Guerrero y Ángel Nùñez y los centros Joel Soriano y Jonathan Araujo.

Montero fue el último en llegar a tierra mexicana tras disputar un partido el miércoles con el equipo español de Valencia correspondiente a la Euroliga.

El combinado realizó un par de sesiones de práctica tanto el miércoles como el jueves. El lunes estará recibiendo la visita de los mexicanos en el Pabellón de Voleibol del Centro Olímpico desde las 8:10 de la noche.

El equipo de México es dirigido por el exjugador Omar Quintero, es el número 31 del ranking mundial de la FIBA y séptimo en el continente americano.

"Ya hemos jugado con República Dominicana. Es un equipo con muchas estrellas, con jugadores activos especialmente en España y sabemos de su nivel que siempre nos da una gran calidad de juegos. Estamos conscientes de recién que terminanos de jugar la Liga Nacional, traemos un buen ritmo y eso nos da la pauta para saber dónde estamos", dijo el capitán de México, Carlos Girón, en una entrevista reciente.

Los dominicanos, de su lado, se ubican en el lugar 21 del ranking mundial y número cinco en América.

En el cuerpo técnico acompañan al argentino García como asistente su compatriota Sergio Jiménez, David Díaz y Abraham Disla. Completan la comitiva dominicana el gerente general Yunior Páez, Carlos De León, director de operaciones, Adenhaweer Díaz (kinesiólogo), Gewill Acosta (médico), Malvin Zamora (fisiterapeuta) y Jean Carlos Pérez (preparador físico).

Dominicana y México forman parte del Grupo A de 16 países que competirán por siete plazas para la Copa Mundial y que completan Nicaragua y Estados Unidos.

El Grupo B está conformado por Puerto Rico, Canadá, Bahamas y Jamaica, mientras que Brasil, Venezuela, Colombia y Chile chocarán en el Grupo C. En el Grupo D competirán Argentina, Uruguay, Panamá y Cuba.