Convocan a movilizaciones desde el 24 de abril contra minería en las cordilleras

Movimientos sociales y ambientales invitan a los ciudadanos a movilizarse para evitar la minería en la Cordillera Central y Septentrional del país; llaman al presidente Luis Abinader a poner un alto a la exploración de minerales.

El primer movimiento está pautado para el viernes 24 de abril a las 10:00 de la mañana desde el Monumento de los Héroes de la Revolución en Santiago.

Además, declaran el 27 de abril como el Día Nacional de la Rebeldía con movilizaciones de más de 24 horas en San Juan de la Maguana, San Francisco de Macorís, Moca, Licey y en Navarrete a partir de las 6:00 de la mañana.

Con consignas como “No a la represión” y “Fuera las mineras”, los movimientos sociales reclaman que la minería que se realiza en distintas zonas del país se encuentra contaminando los recursos naturales del país, por lo que solicitan al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales la protección de los espacios atacados por las empresas mineras.

El padre Nino Ramos, desde Santiago de los Caballeros, aseguró que, si permiten que las empresas mineras continúen explotando minas del territorio dominicano, dañarán las fuentes productivas y especialmente la fuente de agua en Santiago y Puerto Plata.

“Unidos vamos a defender la cordillera; estamos un nivel más atrasado que la Danna, que ya ha avanzado mucho en la minera, pero en la cordillera nos vamos a primitiva o a ninguna circunstancia que intente explotar la cordillera. Antes de explotar la cordillera, van a tener que explotarlos a nosotros”, manifestó.

Rechazan vertedero en La Cuaba

El pastor Edilio de la Rosa, de la Comisión Comprometida del Grupo “No vertedero”, solicitó al presidente Luis Abinader que tomen medidas para que sea retirada la compañía que contempla la construcción de un vertedero en la comunidad de Los Aguacates, en el distrito municipal de La Cuaba, Pedro Brand.

“Somos el pulmón del Gran Santo Domingo, porque la parte que tenemos nosotros no la tiene ningún lugar cerca de la capital. Desde el 2021 estamos luchando para que no nos lleven la basura del Gran Santo Domingo y San Cristóbal y nosotros la vamos a aceptar porque en ese terreno donde pretenden instalar ese vertedero nacen 10 fuentes de agua”, dijo.

Señaló que la creación de un vertedero en la zona afectaría a los comunitarios en cuanto a la facilidad de acceso al agua.

Si permitimos que nos dañen la fuente de agua en una comunidad que no tiene acueducto, sino que usa esa agua, paga el consumo. No podemos permitir que los entierren vivos”, agregó.

En rechazo de la creación de un vertedero en la comunidad, movimientos ambientales llaman a una concentración frente al Palacio Nacional a las 10:00 de la mañana.