EE.UU. restringe visados a 75 familiares y allegados al Cartel de Sinaloa

El Gobierno de Estados Unidos anunció este lunes la imposición de restricciones de visado a 75 familiares, allegados y socios de personas relacionadas al mexicano Cartel de Sinaloa, como parte de su campaña de lucha contra el narcotráfico.

"Hoy, el Departamento de Estado está tomando medidas para imponer restricciones de visado a 75 personas que son familiares o socios personales o empresariales cercanos de individuos vinculados al cartel de Sinaloa", afirmó el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado que no detalla las identidades de los sancionados.

Según Rubio, el "Cartel de Sinaloa trafica fentanilo ilícito, que el presidente (Donald Trump) designó como arma de destrucción masiva, y otras drogas letales que perjudican a las comunidades estadounidenses".

El jefe de la diplomacia estadounidense subrayó que la medida forma parte de la estrategia de la Administración republicana para "erradicar" los carteles que operan en el continente y proteger a la población estadounidense.

Washington ha designado al Cartel de Sinaloa como una organización terrorista extranjera y lo responsabiliza del tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas hacia EE.UU.

"Imponer restricciones de visado a los narcotraficantes, a sus familiares y a sus estrechos asociados personales y comerciales no solo impedirá su entrada en nuestra nación, sino que también servirá como elemento disuasorio para la continuación de actividades ilícitas", concluyó Rubio.

La semana pasada, cuatro miembros de una familia fueron arrestados en Los Ángeles por supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa y decenas de cargos relacionados con el tráfico de fentanilo, metanfetaminas y armas de fuego.