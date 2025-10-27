Stephen Curry lidera los salarios de la NBA

Stephen Curry lidera a los jugadores de la NBA con un salario de 59 millones 606 mil 817 dólares por la temporada del 2025-26.

Curry, cuatro veces campeón con los Warriors de Golden State y el mejor triplista de la historia, aparece al tope de los mejor pagados de la liga para este curso y que incluye a 14 con registro de al menos 50 millones.

En la segunda posición hay un empate entre los dos centros más dominantes de la liga: Nikola Jokic, de los Nuggets de Denver, y Joel Embiid, de los Sixers de Filadelfia, ambos con 55,224,526 millones.

Jokic, un centro que rebota como delantero y asiste como guard, es ya tercero de por vida en triple dobles, tiene un campeonato y tres premios de MVP que bien podrían ser cuatro o cinco consecutivos.

Embiid, dueño de un MVP de serie regular, ha visto retrasado su éxito individual y colectivo debido a lesiones que han lastrado su presencia en cancha, pero no es segundo de nadie en la duela.

durant con houston

Kevin Durant, en su primera estación con los Rockets de Houston, ocupa el cuarto lugar entre los de mayor ingreso con 54,708,608 millones.

Llega a Houston con sus dos títulos de campeón, más de 30 mil puntos y con su bien ganada fama de extraordinario canastero.

Cuatro estelares igualan en el escalón siguiente, todos con salario por el orden de los 54,126,450 millones.

Estos son Jimmy Butler, de los Warriors, Anthony Davis, de los Mavericks de Dallas, Jayson Tatum, de los Celtics de Boston y Giannis Antetokounmpo, de los Bucks de Milwaukee.

Butler, un incansable motor a la ofensiva y defensa, solo debe el tema del campeonato para coronar una de las carreras más improbables de la historia dados los múltiples tropiezos que enfrentó en su vida.

Davis, campeón con los Lakers en 2020, entraría en la disputa del Top-10 histórico de la liga sino fuera otra concurrente víctima de las lesiones.

Tatum, campeón en 2024 y fuera de acción por la temporada por una torcedura del ligamento cruzado de una rodilla, es un fiero seguidor de Kobe Bryant, que intenta replicar su éxito guiado por la “mentalidad” de guerrero que tuvo el finado jugador.

Giannis, campeón, múltiple MVP y Defensa del Año, ya se erige como la figura cimera en la historia de los Bucks. Una máquina física llena de poder, velocidad y salto.

el dominicano towns

Otros tres portentos cuentan con ingresos por el orden de los 53,142,264 dólares en la actual temporada: el dominicano Karl-Anthony Towns, de los Knicks de Nueva York, Jaylen Brown, de los Celtics, y Devin Booker, de los Suns de Phoenix.

Towns, autoproclamado como el mejor triplero de la historia entre los 7 pies, tiene la oportunidad de ayudar a borrar “la maldición de Spike Lee” ya que el equipo niuyorquino no levanta el trofeo de campeón desde el 1973.

Brown ya ha sido campeón y MVP de finales recientemente con los Celtics y enfrenta una retadora campaña con la ausencia de Tatum y la reconstrucción de los Celtics.

Booker ha complementado su juego ofensivo con una aprendida labor como point-guard, pero el presente de su equipo no le ayuda a avanzar hacia la conquista de una corona.

el rey lebron

LeBron James, el extraordinario jugador que arribará a su temporada 23 -récord- como el máximo anotador de por vida de la liga ganará 52,627,153 millones con los Lakers de los Angeles.

Paul George, quien se ha quedado corto de las proyecciones por una mezcla de inconsistencia y pobre salud, devengará con los Sixers 51,666,090 dólares.

Kawhi Leonard, uno de los mejores jugadores de doble vía (ofensiva-defensiva) de por vida, campeón y MVP de finales con San Antonio y Toronto, cierra el círculo de los mejor pagados con los 50 millones que le pagarán por esta temporada, los Clippers de Los Angeles.