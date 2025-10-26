Jonathan Araujo anota 23 con 16 rebotes en el èxito de Rafael Barias ante Bameso

El club Rafael Barias derrotó a su rival del Bameso, 81-77, en el partido de cierre de la cuádruple jornada dominical y última de la serie regular del TBS Distrito 2025, disputado en el Palacio del Voleibol Ricardo Gioriber Arias del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

El fornido refuerzo sancristobalense Jonathan Araujo encestó 23 puntos y atrapa 16 rebotes para lograr un doble-doble, ayudado por Eusebio Suero con 15 tantos, Bryan Ramírez y el refuerzo norteamericano Jordan Goldwire 13 cada uno, y Yeison Rivera consiguió anotar 12.

Por Bameso, Miguel Simón marcó 15 puntos con 11 rebotes para lograr cifras dobles, Luixander Blanco 15, el importado Jacob Pullen 14, y el también refuerzo Mycheal Henrry aportó 14 unidades, ocho rebotes y siete asistencias.

Los barianos quedaron con el mismo récord que los bamesianos, ambos con foja de 5-5 y la serie particular también igualada 1-1, pero favoreció a Bameso y por lo tanto queda en el segundo lugar, ya que vencieron de nueve puntos, 82-73, el martes 30 de septiembre para más 9 puntos, y El Barias ganó este domingo de cuatro, 81-77 para más 4 puntos, y el goal average favorece a Bameso por más 5 puntos (9-4=5).

San Lázaro (8-2) es el líder de este grupo B y los tres avanzan a la Fase de Eliminación, quedándose fuera El Millón (1-9).

En el grupo A, el líder lo fue San Carlos (8-2) y en la segunda posición quedó el Mauricio Báez (6-4), que ganaron sus compromisos previos a Los Prados y Huellas del Siglo, 98-91 y 87-70, respectivamente, y provocaron la clasificación, junto a ellos, del club Los Prados (4-6), en tercero, a la Fase de Eliminación, completándose las tres plazas disponibles del grupo A, en el último dia de la serie regular de la justa distrital, y se quedó fuera Huellas del Siglo (3-7).

Cada grupo, A y B, otorga tres plazas a la Fase de Eliminación, y arrastran su misma foja obtenida en la ronda regular.

El certamen de este año está dedicado al Inmortal del Deporte Dominicano Evaristo Pérez, ex miembro de la selección nacional de baloncesto y exjugador de la escuadra de San Carlos.