Bolicheros dominicanos buscan hoy preseas en Centroamericano en SBC

Luego de una ceremonia celebrada por todo lo alto los atletas participantes en el torneo Centroamericano y del Caribe de Boliche , van hoy martes a las canchas en busca de las medallas en evento que se lleva a cabo en las instalaciones del Sebelén Bowling Center, donde de participan 205 bolicheros representando a 12 naciones del área.

La jornada de hoy cuenta con tres tardas donde los ganadores buscan sumar puntos para dominar en las diferentes categorías.

Se jugara en la mañana, al mediodía y en la tarde.

La ceremonia contó con el desfile de los atletas de las diferentes naciones, se interpretó el himno nacional. En el acto hablaron Gustavo López, Francis Soto, presidente de la Federación de Boliche Dominicana y Garibaldy Bautista, presidente del Comité Olímpico Dominicano y Martin Faba. Estuvieron presentes el inmortal Rolando Sebelén y dirigentes de boliche he del área.

La justa deportiva finalizar el jueves.