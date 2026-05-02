Lewandowski y Torres anotan goles y el Barcelona triunfa y se acerca al cetro en la Liga

Robert Lewandowski y Ferran Torres anotaron en los últimos minutos en la victoria el sábado 2-1 del Barcelona en Osasuna, que dejó al equipo de Hansi Flick con la posibilidad de proclamarse campeones de la liga española este fin de semana.

Barcelona abrió una brecha de 14 puntos sobre el Real Madrid con cuatro jornadas por disputar después de este fin de semana. Madrid debe vencer el domingo al Espanyol para evitar que el Barcelona asegure su segundo título consecutivo de La Liga.

Una victoria del Madrid prolongaría la lucha por el título una semana más, cuando Barcelona reciba al Madrid en otro “Clásico”.

El suplente Marcus Rashford encontró a Lewandowski y envió un centro para que el delantero rematara con un potente cabezazo a los 81 minutos.

Eso desató una ráfaga de goles en los minutos finales. Torres añadió un segundo gol cinco minutos después, y Raúl García cabeceó uno para Osasuna al 89.

El Atlético gana antes del choque con el Arsenal

El Atlético de Madrid dio descanso a la mayoría de sus titulares, pero con goles de debutantes venció 2-0 al Valencia, antes de medirse con el Arsenal por un lugar en la final de la Liga de Campeones.

El argentino Julián Álvarez, Alexander Sorloth y Giuliano Simeone, quienes terminaron con molestias el empate 1-1 del miércoles ante el Arsenal, estuvieron entre los jugadores que quedaron fuera de la convocatoria del Atlético para el partido de la liga española.

El Atlético viaja a Londres para el partido de vuelta de su semifinal de la Liga de Campeones el martes.

Diego Simeone convocó a nueve jugadores del equipo juvenil para la visita a Valencia. Iker Luque y Miguel Cubo ingresaron en la segunda parte y marcaron en los 73 y 82 minutos para sellar el triunfo en el estadio de Mestalla.

El defensor del Atlético Nahuel Molina estuvo cerca de anotar uno de los goles de la temporada cuando sacó un potente disparo desde cerca del círculo central que se estrelló en el ángulo del marco de la portería en la primera parte .

El Atlético se mantuvo en el cuarto puesto y encaminado a conseguir otro boleto para la Liga de Campeones la próxima temporada. Valencia era 13º y seguía en peligro de caer en una lucha por el descenso.