Bryson Stott define el segundo éxito de los Filis bajo la dirección de Don Mattingly

Bryson Stott conectó un triple que empató el partido con un out en la novena entrada y anotó la carrera de la victoria con un sencillo al cuadro con dos outs del novato Justin Crawford, lo que permitió a los Filis de Filadelfia remontar y lograr una victoria de 3-2 sobre los Gigantes de San Francisco en el primer juego de una doble jornada el jueves.

Kyle Schwarber conectó el jonrón número 350 de su carrera para los Phillies (11-19), quienes han ganado juegos consecutivos por primera vez desde una racha de cuatro victorias consecutivas entre el 31 de marzo y el 4 de abril. Han ganado ambos juegos bajo la dirección del mánager interino Don Mattingly, quien asumió el cargo cuando Rob Thomson fue despedido el martes.

Adolis García conectó un sencillo al cuadro interior contra Ryan Walker (0-1) para comenzar la parte baja de la novena entrada. Brandon Marsh se ponchó antes de que Stott conectara un triple al rincón del jardín derecho en el noveno lanzamiento del turno al bate, lo que le dio a Walker su segundo salvamento desperdiciado de la temporada.

Stott se quedó en tercera base tras un batazo de Edmundo Sosa, y luego anotó cuando Crawford llegó a salvo a duras penas a las manos del campocorto Willy Adames, conectando así su tercer hit del partido.

Las dos victorias de Filadelfia en la última entrada este año han terminado con carreras impulsadas por Crawford. Su sencillo en la décima entrada derrotó a Washington el 1 de abril.

Chase Shugart (1-0) ponchó al único bateador al que se enfrentó para obtener la victoria.

El abridor de San Francisco, Logan Webb, lanzó siete entradas sólidas, permitiendo solo un jonrón en la primera entrada a Schwarber, el décimo de la temporada.

El lanzador zurdo de los Phillies, Cristopher Sánchez, permitió dobles a los dos primeros bateadores de los Giants, Heliot Ramos (tres hits) y Matt Chapman. Un rodado de Luis Arraez impulsó a Ramos desde tercera, y Chapman anotó con un sencillo de Casey Schmitt para poner el marcador 2-0.

El segundo partido de la doble jornada programada para el jueves por la noche fue la reprogramación del partido suspendido por lluvia del miércoles por la noche.