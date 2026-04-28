Lazar Lugic sobresale en la victoria de los Cañeros

Lazar Lugic encestó 22 puntos y Angel Chalas 20 para guiar a los Cañeros del Este a una victoria 96-88 sobre los Soles del Este, en un partido celebrado en el Polideportivo Eleoncio Mercedes correspondiente a La Súper Liga de la LNB.

Lugic agregó 5 rebotes, 3 asistencias y 2 bloqueos por los Cañeros (3-4), mientras que Chalas tiró de 7-6, tanto de campo como desde la línea de libres. Eusebio Suero añadió 15 tantos, 6 tableros, 6 asistencias, 3 robos y 2 bloqueos, y Rafail Lanaras 10 en anotación y 4 asistencias.

Por los Soles (1-4), Terry Larrier se fue con 21 puntos, 7 rebotes y 4 asistencias, Jonathan Bello aportó 18 unidades, 6 rebotes y 6 asistencias, y Jean Carlos Quezada 17 tantos y 9 rebotes.

Lugic define

el choque

Lugic fue quien puso la definición al encuentro. Seis puntos seguidos, incluyendo un tiro de tres con 1:39 por jugar, distanciaron a los Cañeros 90-83. Ayudó también el gran trabajo defensivo de los Cañeros. Luego de conceder un triple a Elías Solimán, con 7:04, los romanenses limitaron a solo 5 unidades a los Soles en los siguientes cinco minutos y medio.

Los Cañeros dominaron 22-19 el primer cuarto, liderados por un Suero que hizo de todo, al anotar 5 puntos y agregar 3 asistencias, 2 rebotes, 2 robos y 1 bloqueo. Quezada sacó la cara por los Soles al conseguir 9 unidades.

La ventaja de los romanenses aumentó a 29-20 con 7:57 del segundo cuarto, pero los Soles se fueron delante cuando Bello encestó un triple con 4:32 que puso el juego 36-35. Faltando 0:42, Lanaras embocó de tres y adelantó 48-47 a los naranjas. Así quedó la primera mitad.