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Lazar Lugic sobresale en la victoria de los Cañeros

El refuerzo encesta 22 puntos, Angel Chalas agrega 20 y los romanenses superaron 96-88 a los Soles en la continuación de la LNB

Lazar Lugic reacciona luego de anotar dos puntos en la victoria de los Cañeros.

Lazar Lugic reacciona luego de anotar dos puntos en la victoria de los Cañeros.Fuente externa

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Lazar Lugic encestó 22 puntos y Angel Chalas 20 para guiar a los Cañeros del Este a una victoria 96-88 sobre los Soles del Este, en un partido celebrado en el Polideportivo Eleoncio Mercedes correspondiente a La Súper Liga de la LNB.

Lugic agregó 5 rebotes, 3 asistencias y 2 bloqueos por los Cañeros (3-4), mientras que Chalas tiró de 7-6, tanto de campo como desde la línea de libres. Eusebio Suero añadió 15 tantos, 6 tableros, 6 asistencias, 3 robos y 2 bloqueos, y Rafail Lanaras 10 en anotación y 4 asistencias.

Por los Soles (1-4), Terry Larrier se fue con 21 puntos, 7 rebotes y 4 asistencias, Jonathan Bello aportó 18 unidades, 6 rebotes y 6 asistencias, y Jean Carlos Quezada 17 tantos y 9 rebotes.

Lugic define

el choque

Lugic fue quien puso la definición al encuentro. Seis puntos seguidos, incluyendo un tiro de tres con 1:39 por jugar, distanciaron a los Cañeros 90-83. Ayudó también el gran trabajo defensivo de los Cañeros. Luego de conceder un triple a Elías Solimán, con 7:04, los romanenses limitaron a solo 5 unidades a los Soles en los siguientes cinco minutos y medio.

Los Cañeros dominaron 22-19 el primer cuarto, liderados por un Suero que hizo de todo, al anotar 5 puntos y agregar 3 asistencias, 2 rebotes, 2 robos y 1 bloqueo. Quezada sacó la cara por los Soles al conseguir 9 unidades.

La ventaja de los romanenses aumentó a 29-20 con 7:57 del segundo cuarto, pero los Soles se fueron delante cuando Bello encestó un triple con 4:32 que puso el juego 36-35. Faltando 0:42, Lanaras embocó de tres y adelantó 48-47 a los naranjas. Así quedó la primera mitad.

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