Jannik Sinner prolonga su magnífico momento con victoria en su estreno en Miami

Seis días después de su consagración en Indian Wells, Jannik Sinner debutó a paso firme en el Abierto de Miami, despachando el sábado 6-3, 6-3 al bosnio Damir Dzumhur en una hora y 10 minutos.

Tras coronarse en el desierto californiano, el número dos del mundo llegó al sur de Florida con la intención de convertirse en el primer hombre que completa el doblete Indian Wells-Miami (el llamado ‘Sunshine Double’) desde Roger Federer.

Sinner lució imponente con su primer saque al acumular nueve aces en el partido.

“A veces todo salió muy bien y en otras ocasiones cometí un par de errores no forzados”, resumió el italiano. “No tuve mucho tiempo para adaptarme aquí. Es muy diferente a Indian Wells”.

Fue la 12da victoria al hilo de Sinner en un torneo Masters 1000, incluyendo 24 sets ganados de manera consecutiva en la categoría La racha arrancó con la campaña que le llevó al título en el Masters de París en el tramo final del año pasado.

“El marcador no es lo más importante”, dijo Sinner, campeón de Miami en 2024. “Lo que intento es mejorar como jugador y ponerme en la posición de disputar la mayor cantidad posible de partido. Trato de la misma forma a todos los rivales, doy lo mejor con la mejor actitud”.

La mayor sorpresa de la jornada fue protagonizada por el chileno Alejandro Tabilo: el 41 del ranking se recuperó tras ceder el primer set y se acreditó una victoria 6-7 (5), 6-2, 6-4 ante el Andrey Rublev, número 16 del escalafón de la ATP.

El siguiente oponente de Tabilo será el estadounidense Alex Michelsen, quien doblegó 7-5, 6-7 (4), 6-4 al británico Cameron Norrie.

También el sábado, el argentino Tomás Etcheverry (29no cabeza de serie) venció 7-6 (5), 7-6 (3) al belga Zizou Bergs. Por el pase a octavos de final, Etcheverry se las verá ahora con el español Rafael Jódar, victorioso 6-1, 6-2 ante el australiano Aleksandar Vukic.

En la rama femenina, la adolescente estadounidense Iva Jovic (18va preclasificada) se apuntó su primera victoria del cuadro principal en Miami al cuenta 6-2, 6-1 ante la española Paula Badosa (ex número dos del mundo).

Jovic, quien alcanzó los cuartos de final del Abierto de Australia, enfrentará en la tercera ronda a Talia Gibson, una australiana que sorteó la fase clasificatoria tras avanzar a cuartos en Indian Wells.

Gibson doblegó 7-5, 6-4 a Naomi Osaka, dueña de cuatro títulos de Grand Slam.