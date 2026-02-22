Luchadora dominicana participa en “tryout” de WWE

La luchadora dominicana Nikki Blackheart continúa abriéndose paso en el mundo de la lucha libre en Estados Unidos.

Tras varios meses refinando sus habilidades en el circuito independiente, la joven cibaeña recibió una noticia que la coloca a un paso más cerca de sus sueños: fue invitada a un “tryout” de WWE, la empresa más grande de lucha libre en el mundo.

Nikki Blackheart durante su cuarto día de su tryout en WWEFotografía tomada de la cuenta de Instagram de Nikki Blackheart (@nikkiblackheart)

“Mi corazón está rebosante de gratitud por todos los momentos vividos, por todas las personas que me han ayudado en mi camino, mi entrenador, mis seres queridos, mis compañeros de clase, todos los promotores que apostaron por mí, mis chicas Lodestone y todos mis seguidores que creyeron en mí desde el primer día”, leía parte de la publicación de la dominicana en la red social X, donde reveló este logro.

Video Entrevista a Nikki Blackheart

Fotografía tomada de la cuenta de Instagram de Nikki Blackheart (@nikkiblackheart)

Los tryouts de WWE consisten en múltiples pruebas de atletismo y de esfuerzo, dentro y fuera del ring, en el que no solo participan luchadores, sino que atletas de diversas disciplinas.

Y, aunque una invitación a estos tryouts no es garantía de siquiera una oferta de contrato, es un lugar donde han sido descubiertas futuras superestrellas de WWE, como Bianca Belair (firmada en un tryout de 2016) y Rhea Ripley (firmada en un tryout de 2017 organizado en Australia).

¿QUÉ BUSCA WWE EN SUS RECLUTAS?

De acuerdo a su página web busca en sus reclutados atletismo de “nivel mundial”, así como un “buen tamaño, flexibilidad, fuerza y agilidad”.

Asimismo, prefieren talentos diversos con carisma, personalidad y “atractivo global”, además con buena ética de trabajo, profesionalismo y con disposición de ser entrenado.

“WWE recluta atletas de todo el mundo con una amplia variedad de antecedentes, incluyendo la NFL, artes marciales mixtas, atletismo olímpico y universitario, el ejército, fisicoculturismo, gimnasia y más”, indica la empresa en un mensaje colgado en su web.

SEPA MÁS DOMINICANA DE PURA CEPA Nikki Blackheart, nació como Nicole Ripoll Martínez en Santiago de los Caballeros y criada en Puerto Plata. Actualmente vive en el sur del estado de Florida, en Estados Unidos.