Nikki Blackheart, la joven sensación dominicana que sueña con conquistar el mundo de la lucha profesional

Nicole no creció viendo lucha libre profesional. Como a muchos niños de su generación, sus padres entendían que era un deporte demasiado violento para su hija.

Sin embargo, muchos años después, un grupo de amigos la convenció para ir a su primer espectáculo de lucha profesional: WrestleMania 39.

Ese día marcó un antes y después en la vida de Nicole, al ver superestrellas de WWE como Rhea Ripley y Roman Reigns, encontró su nueva vocación: ser luchadora profesional.

Esa noche también marcó el momento en que Nicole Ripoll Martínez empezó su transformación en Nikki Blackheart.

UNA CIBAEÑA CON GRANDES SUEÑOS

Nikki BlackheartFotografía tomada de la cuenta de Instagram de Nikki Blackheart (@nikkiblackheart)

Nacida en Santiago de los Caballeros, criada en Puerto Plata y actualmente radicada en el sur del estado de Florida, en Estados Unidos, esta dominicana ya está empezando ver frutos en su joven carrera.

Recientemente se coronó como campeona mundial en la división femenina de la empresa Coastal Championship Wrestling (CCW) y cuenta con varias publicaciones en sus redes sociales que han sido virales, con miles ‘likes’ y millones de vistas.

Sin embargo, esto es producto de un riguroso entrenamiento que, además del desgaste físico, también le pasó factura en lo mental.

“Fue bien difícil y no te voy a mentir, te voy a ser sincera, hay muchas veces que yo me desanimo porque no solamente lo físico, pero también lo mental. En la lucha libre hay muchas cosas que uno tiene que aprender”, dijo en una entrevista con LISTÍN DIARIO.

Todavía hoy, a más de dos años de empezar su viaje en el mundo de la lucha profesional, llega a su casa con moretones.

Cuando sale con amigos, personas se le acercan a preguntarle si está bien al notar los golpes en su cuerpo, a lo que ella siempre responde sencillamente con un “soy luchadora profesional”.

Pero todos los golpes, sacrificios y arduo entrenamiento valen la pena para Nikki, cuya meta es el estrellato en WWE, la empresa líder de lucha libre profesional, nombrando a Rhea Ripley y Stephanie Vaquer como sus “oponentes soñados”.

No obstante, esto no significa que llegar a WWE sea su único objetivo.

Su futuro inmediato está en CCW, aunque aspira a entrenar en otros lugares, aprender de personas diferentes, por lo que también le gustaría hacer una gira en Japón, un país con una tradición de lucha libre profesional tan rica como la de México o Estados Unidos.

“Me gustaría también entrenar en otros lugares para ver diferentes cosas, diferentes movimientos, quizás un tour en Japón para aprender más, porque la gente allá japonesa es totalmente diferente, si tú sobrevive eso, tú puedes hacer lo que quieras”, afirmó.

SU ENTRENAMIENTO

Nikki Blackheart no es ajena al atletismo. Desde pequeña practicó deportes como tenis o voleibol.

“Lo del fitness empezó, cuando yo era pequeña era bien llenita, siempre me se burlaban de mí, yo era bien gordita y mis padres siempre hicieron lo mejor para yo poder ponerme en el deporte”, afirmó.

Luego, cuando estaba en la universidad, se adentró a la disciplina de físicoculturismo. Se enamoró de esta actividad, hasta el punto de entrar a competencias, desarrollando un físico que facilitó su transición a la lucha libre.

A pesar de esto, Nikki resaltó las diferencias entre la preparación para un físicoculturista y un luchador, afirmando entre risas que “levantar una pesa es muy diferente de tirarte”.

Aseguró que en su primera semana de entrenamiento empezó a aprender cómo “caer”, afirmando que esa fue la parte más difícil de su aprendizaje.

Nikki fue entrenada por un veterano luchador estadounidense conocido como “Gangrel”, famoso a finales de la década de los 90 por su personaje de vampiro en WWE (que en aquel entonces era WWF).

SU DEBUT

Nikki BlackheartFotografía tomada de la cuenta de Instagram de Nikki Blackheart (@nikkiblackheart)

“Mi primera lucha, yo dije, ‘Ay Dios mío, que yo estoy haciendo’. Yo creo dije, ‘¿en qué me metí yo?’", indicó sobre su primera vez en el ring.

Sin embargo, el asombro del momento dio paso a la adrenalina cuando escuchó los vítores y el público coreando su nombre.

SU FAMILÍA, UN TESORO PRECIADO

Su madre es la inspiración de Nikki. La describe como una guerrera.

Reveló que su mamá luchó por varios años contra el cáncer, pero esa batalla no le impidió nada.

La importancia es tanta, que Nikki recordó que lo primero que pensó cuando ganó su primer campeonato de lucha libre profesional, fue en su madre y cómo quiere que siempre esté orgullosa de ella.

“Me doblé y empecé a llorar”, indicó.

También habló de su relación con su padre, resaltando su reacción cuanto le contó sobre sus aspiraciones de ser luchadora profesional.

“Mi papá (me dijo) ‘muchacha, ¿en qué tú te vas a meter ahora?’ Porque yo siempre fui la hija que siempre se metía en la en una loquera”, expresó, aunque dijo que por esa misma razón no le sorprendió de su decisión.

Asimismo, sus hermanos les encanta su nueva carrera, aseverando que han ido a verla luchando en varias ocasiones.

¿DÓNDE PODEMOS VER A NIKKI BLACKHEART?

Video Ruthie Jay vs Nikki Blackheart



Nikki lucha principalmente en la zona del sur de Florida y anunció que participará en shows en las ciudades de Kissimmee y Tampa.

Además, dejó entrever la posibilidad de luchar en Nueva York.

También CCW transmite varios de sus eventos en vivo a través de su cuenta en YouTube.