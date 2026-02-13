Elly De la Cruz se reporta temprano a los Rojos de Cincinnati

Aunque la fecha oficial para los jugadores de posición de los Rojos de reportarse no es hasta el sábado, la mayoría de ellos ha llegado temprano y ya se ha puesto a trabajar. El jueves, el campocorto dominicano Elly De la Cruz predica con el ejemplo y llega bien temprano a entrenamientos de los Rojos. llegó al campamento y fue a los terrenos traseros del complejo para realizar prácticas de bateo y fildear roletazos.

“Siempre vengo temprano para estar listo para empezar”, comentó De la Cruz el viernes.

El manager de los Rojos, Terry Francona, habló brevemente con De la Cruz, pero pronto tendrán una conversación más completa.

“Estaba nadando yo cuando él entró. De hecho, traté de jalarlo, pero no tuve éxito”, contó Francona. “No lo vi después de eso. Los primeros tres o cuatro días con los lanzadores y receptores, es como el único momento en el que de verdad puedo pasar todo el tiempo [con ellos], así que quiero verlos lanzar”.

Con sólo 24 años y tras dos convocatorias al Juego de Estrellas, De la Cruz entra a su cuarta temporada en las Grandes Ligas después de irrumpir en escenario durante un eléctrico debut en el 2023. En el 2025, el bateador ambidiestro disputó cada uno de los 162 juegos de la campaña y bateó .264 con OPS de .777, 22 jonrones, 86 remolcadas y 37 estafadas.

De la Cruz, quien conectó apenas cuatro vuelacercas después de la pausa del Juego de Estrellas, jugó con una distensión en el cuádriceps izquierdo que afectó la fuerza de sus piernas. Esa lesión ya ha sanado por completo.

“Me siento muy bien”, aseguró. “Trabajé en mis piernas para fortalecerlas”.

De la Cruz fue uno de los primeros jugadores de los Rojos en comunicarse con Eugenio Suárez cuando el venezolano firmó su contrato de un año y US$15 millones el 3 de febrero.

“Significa mucho. Es un gran jugador. Ha estado aquí por mucho tiempo”, dijo De la Cruz sobre Suárez, quien jugó con Cincinnati del 2015 al 2021 y disparó 189 bambinazos con el uniforme de los Rojos.

Suárez también representa protección en la alineación detrás de De la Cruz, quien se espera que batee de tercero nuevamente. Suárez, quien disparó 49 cuadrangulares la temporada pasada entre los D-backs y Marineros, probablemente batee de cuarto.

Al oriundo de Sabana Grande de Boyá le gustó la idea de eso.

“Sí, claro. Es un gran bateador. Nos puede ayudar mucho”, dijo De la Cruz.

Debido a que el cuarto bate de la temporada pasada -- Austin Hays -- estuvo lesionado a menudo, Francona tuvo que mezclar y combinar a varios bateadores detrás de De la Cruz con resultados variados. El cañonero también recibió una dieta constante de lanzamientos de baja velocidad.

Francona también cree que la presencia diaria de Suárez en la alineación debe de ayudar a De la Cruz.

“Creo que cuantos más muchachos tengas para poder planificar el juego, mejor estarás”, opinó Francona.

Pero De la Cruz también necesitará dar el siguiente paso en su propio progreso mientras los Rojos intentan potenciar su ofensiva y construir sobre su temporada de playoffs del 2025 para obtener resultados aun mejores.

“Creo que lo más importante es la consistencia en este juego”, subrayó Francona. “Siempre va a tener que luchar contra las expectativas debido a lo que puede hacer físicamente. Es tan talentoso. Pero cuanto más consistente se vuelva, sus herramientas van a brillar. Eso es lo más importante de lo que hemos hablado con él”.