Los Toros firman a Eric Filia y al pitcher Faustino Carrera

Los Toros del Este siguen haciendo movimientos para fortalecer su roster en la recta final del Round Robin, tras anunciar las contrataciones del inicialista Eric Filia y del lanzador zurdo Faustino Carrera, quienes llegan este domingo al país listos para debutar.

Eric Filia, bateador zurdo, se une a Yunesky Maya, Francisley Bueno y a Raúl Valdés como jugadores que han vestido las seis chaquetas de las actuales franquicias de la LIDOM.

El norteamericano ha sido un excelente bateador en la postemporada de la Liga Dominicana, con una línea ofensiva de .346/.435/.432 en 54 partidos, registrando 13 dobles, 1 cuadrangular, 22 carreras anotadas y 24 remolcadas con los Leones, Tigres, Estrellas, Águilas y Gigantes.

De 33 años, Filia es un bateador que en los playoffs ha recibido más boletos (27) que ponches (16) y que con corredores en posición anotadora mantiene un promedio de .359, un dato que refuerza su valor en momentos de presión.

En este invierno militó con los Cañeros de Los Mochis, donde en 63 encuentros bateó .363/.482/.435, con 16 dobles, 39 anotadas y 33 empujadas.

De su lado, Faustino Carrera es un lanzador zurdo que viene de actuar con los Jaguares de Nayarit en su natal México. En 14 aperturas dejó marca de 4-5 y 4.18 de efectividad en 75.1 innings, otorgando 22 boletos y ponchando a 51 bateadores, cifras que aportan estabilidad a la rotación abridora.