Juan Soto destinado a mejorar su juego defensa

En la caja de bateo, Juan Soto es uno de los mejores del mundo. Todo el mundo lo sabe.

Y luego está el campo exterior, donde él está… no.

Ahora bien, si Soto sigue bateando como lo hizo en 2025 durante el resto de su carrera con los Mets, sería suficiente. Significaría que los Mets tendrían un bateador del Salón de la Fama durante más de una década. Además, no necesitaría ser un jardinero defensivo de élite.

Pero Soto todavía quiere mejorar esa área de su juego.

Durante una entrevista con la Liga Invernal Dominicana a principios de esta semana, habló sobre lo duro que está trabajando para mejorar en el campo de cara a la temporada 2026.

"La defensa será un pilar fundamental de mi desarrollo en los próximos años", dijo Soto en la entrevista. "La gente piensa que ya no queda nada por hacer, pero el orgullo de un verdadero beisbolista es seguir mostrando algo nuevo, algo diferente, en comparación con el resto".

La pregunta es ¿podrá hacerlo?.

Mejorar significativamente en los jardines a mitad de su carrera es difícil. Pero Soto ya ha demostrado su capacidad para transformar las áreas más débiles de su juego con los Mets, así que quizás su defensa sea el próximo paso.

Soto tiene un largo camino por recorrer. En su primera temporada en Queens, Soto empató como el peor jardinero defensivo de las Grandes Ligas según la métrica de outs por encima del promedio de Statcast .

Que tu equipo pierda más de 10 outs extra en defensa es bastante malo. Y no muchos jardineros que han caído en esa situación se han recuperado para convertirse en jardineros por encima del promedio.

En la más de una década que Statcast lleva rastreando, solo hay unos pocos ejemplos de ese tipo de cambio defensivo en los jardines. Pero hay ejemplos.

Eddie Rosario es uno de ellos. Tras varias temporadas perjudicando a su equipo en los jardines, incluyendo un récord personal de -15 outs por encima del promedio en 2019, Rosario cambió el rumbo con los Bravos en 2023, registrando un OAA de +3 y finalizando como finalista del Guante de Oro en el jardín izquierdo.

Y Adolis García lo logró el año pasado con los Rangers. Pasó de -12 outs por encima del promedio en los jardines en 2024 (el segundo peor de las Grandes Ligas) a +1 OAA en 2025.

Sin embargo, García tenía un largo historial de ser un gran jardinero defensivo antes de tener una temporada inusualmente mala de la nada en 2024, posiblemente debido a una persistente lesión de rodilla o una temporada mentalmente agotadora en la que se desplomó en el plato.

Soto, por otro lado, tiene muchas más temporadas por debajo del promedio en los jardines. Por ejemplo, tuvo -17 outs por encima del promedio en 2022 y un OAA de por vida de -41. Sin embargo, Soto sí tiene una temporada por encima del promedio en 2021 con los Nacionales (+1 OAA), y un par de temporadas en las que fue un defensor promedio de la liga: 2019 con los Nacionales y 2024 con los Yankees.

Los Mets lo aceptarían. Y que Soto, al menos, vuelva a ser un jardinero cercano al promedio parece alcanzable.

Su antiguo compañero de equipo, Bryce Harper, siguió un camino similar. Harper fue, en general, un jardinero ligeramente por debajo del promedio al principio de su carrera, pero tuvo un desempeño realmente malo en 2018, su última temporada con Washington, cuando su OAA de -14 lo colocó entre los cinco peores de las Grandes Ligas.