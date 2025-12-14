Esmil Rogers lanza en grande y las Estrellas se imponen a las Aguilas

Las Estrellas superaron la noche de este sábado a las Águilas Cibaeñas 3-2 en partido correspondiente al torneo de béisbol otoño-invernal 2025-2026 y celebrado en el Estadio Cibao de esta ciudad.

Esmil Rogers logró su victoria número 25 de su carrera en la pelota local y de paso empatar con José Bautista (1983-84/1997-98) y Esteban Yan (1993-94/2011-12) con ese registro de triunfos y a la vez dejar atrás a Manny Aybar (1994-95/2009-10), con quien se ubicaba con 24 victorias.

El triunfo del representativo de la “Sultana del Este” (18-24) le permite ubicarse en el cuarto lugar junto a los Leones del Escogido (18-24), que superaron a los Gigantes del Cibao con pizarra de 6-3, y a dos partidos de los Tigres del Licey (19-21), cuyo encuentro ante los Toros del Este (23-17) fue pospuesto por lluvia en el Estadio Francisco Micheli de La Romana.

A la ofensiva se destacaron Miguel Sanó, Rodolfo Castro y Raimel Tapia con una carrera remolcada cada uno.

La derrota recayó en Drew Parrish (2-2), mientras que el salvamento se lo adjudicó Patrick Weigel, el tercero del torneo que está dedicado al inmortal de Cooperstown don Juan Marichal en opción a la Copa Banreservas.

El equipo de la enseña verde recibirá la visita de las Águilas en el Estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macorìs la tarde de este domingo, en choque pautado para iniciar a las 5:00 p.m. Oscar de la Cruz es el serpentinero señalado para enfrentar al representativo de Santiago de los Caballeros.

Por las Estrellas inició en el montículo Rogers con actuación de cinco episodios de cuatro hits, una carrera, dos transferencias y cinco ponches. Fue relevado por Gregory Santos (6), Jefry Yan (7) y Patrick Weigel (8).

En tanto, por las Águilas abrió Drew Parrish con labor de tres entradas y un tercio de siete imparables, tres carreras, dos boletos y tres ponches. Fue sustituido por Yoan López (4), Roddery Muñoz (5), José Cuas (6), Jonathan Hernández (7), Richard Rodríguez (8) y Burch Smith (9).

Las carreras

Las Estrellas marcaron la primera carrera del partido en el mismo inicio del partido producto de un doble de Miguel Sanó.

En el segundo episodio, los verdes volvieron a ponerle número a la pizarra por sencillo de Rodolfo Castro.

En el cierre de esa entrada, las Águilas descontaron con la primera vuelta del juego por imparable de Aneury Tavárez.

En la parte alta de la cuarta entrada, las Estrellas fabricaron su tercera carrera por sencillo de Raimel Tapia.

En el octavo, las Águilas se acercaron en el marcador con su segunda carrera por un sencillo de Ezequiel Durán.