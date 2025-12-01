Dominicana deja escapar una ventaja de 15 puntos y sucumbe ante México

Con 35 puntos de la banca y otros 22 conseguidos luego de bolas pérdidas, el equipo de México se impuso por la mínima, 89-88, al de República Dominicana en el cierre de la primera ventana de la FIBA para la clasificación hacia la Copa Mundial de baloncesto del 2027 en Catar.

Tras llegar a la mitad del partido con desventaja de 54-47, los orientados por Omar Quintero elevaron sus prestaciones defensivas en la segunda parte y aprovecharon fallos puntuales desde la línea de lances libres para vengar la derrota que sufrió el viernes en Zacatecas.

La ofensiva de los ganadores fue liderada por Yahir Bonilla quien salió de la banca para anotar 20 puntos y atrapar 10 rebotes, Pako Cruz aportó 19 tantos, Gabriel Girón logró 15, Joseph Ávila aportó 14 unidades con seis rebotes mientras que otro suplente, Moisés Andriassi logró 10 puntos.

Andrés Féliz fue el mejor por los dominicanos con 22 puntos, nueve rebotes y cuatro asistencias, pero tuvo que salir por la comisión de cinco faltas personales.

Fue apoyado por los 18 tantos de Chris Duarte, Joel Soriano añadió 12 puntos, ocho rebotes y tres bloqueos, Richard Bautista tuvo 11 tantos y Ángel Nùñez aportó 10.

Primera mitad

Los dueños de casa llegaron al medio tiempo con ventaja de 54-47 apoyados en 15 tantos de Féliz, 10 de Núñez y nueve de Duarte.

Limitaron a los visitantes a solo dos rebotes ofensivos y en total tuvieron una delantera de 23-11 en la categoría de los rebotes.

Cruz encabezó a los mexicanos con 12 unidades, Ávila aportó nueve y Andriassi logró ocho.

República Dominicana busca su cuarto mundial en forma seguida luego de los celebrados en España (2014), China (2019) y Filipinas (2023). Su primera experiencia se produjo en este último país en 1978.

Dominicanos y mexicanos forman parte del Grupo A junto a Estados Unidos y Nicaragua. América dispone de siete plazas para Catar que son disputados por 16 países.

El grupo B lo integran Puerto Rico, Canadá, Bahamas y Jamaica; en el C están Brasil, Venezuela, Colombia y Chile; y en el grupo D, Argentina, Uruguay, Panamá y Cuba.

Ausentes

Por segundo partido seguido, el centro Jonathan Araujo fue dejado en la banca por el entrenador Néstor García, mientras que Jassel Pérez no acompañó al equipo en esta jornada.