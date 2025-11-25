El Cibao FC pierde 3-0 ante el Defence Force

Cibao FC cayó por goleada 3-0 ante el Defence Force, en el partido de ida por la tercera posición, de la Copa del Caribe Concacaf 2025, celebrado en el estadio Hasely Crawford, con capacidad para 27,000 personas.

Los locales impusieron respeto en su casa para ganar el encuentro y viajar a Santiago de los Caballeros el martes en ventaja para el partido de vuelta.

Cibao FC parecía anotar el gol de visitante al minuto 90+6, pero el árbitro anuló el mismo después de acudir al VAR.

El que resulte ganador entre ambos clubes, clasifica para la Copa de Campeones de Concacaf 2026.

El onceno de Trinidad & Tobago madrugó al minute 3, cuando Shaquille Bateau con asistencia de Aruajo-Wilson anotó el primero, dejando a los dominicanos petrificados y debajo 1-0.

Cuando se jugaba el minuto 38, el árbitro de Surinam, Edson Lieveld cantó penalti a favor del Defence Force, el cual cobró Kevin Molino, pero Miguel Lloyd detuvo el disparo.

Entonces, el árbitro ordenó repetir el penalti y Molino lo cobró con efectividad al minuto 41, para despagarse 2-0.

Cuando expiraba el primer tiempo, minuto 45 se produjo una jugada controversial, Kleimar Mosquera, de Cibao FC protestó y se fue al descanso abajo 2-0 y con una tarjeta amarillo.

Para el tiempo complementario el onceno naranja realizó dos cambios, poniendo en cancha a Walter Acuña por Javier Roces y Ángel Pérez por Gonzalo Alarcón.

En tanto de la goleada llegó al minuto 85, cuando Molino habilitó a Astillare, quien envió el balón hasta el fondo de la red.

Al 87 se produjeron tres cambios por Cibao FC para dar minutos a Yunior Peralta, Josué Núñez y Julián Gómez, saliendo Correa, Ventura y Reyes.

El míster del Cibao FC, Junior Scheldeur puso a su Capitán y portero Miguel Lloyd a cuidar el arco naranja.

Completó el once inicial con Julio César Murillo, Gabriel Peguero, Kleimar Mosquera, Wilman Modesta, Edwarlyn Reyes, Carlos “Caballo” Ventura, Omar De la Cruz, Javier Roces, Gonzalo Alarcón y Rivaldo Correa.

El Director Técnico del Defence Force, Kerry Jamerson puso en la portería de los locales al cancerbero Isaías Williams.

Los otros 10 fueron, Jelani Félix, Joshua Araujo Wilson, Kaihim Thomas, Isaías García, Christian Bailey, Justin Sadoo, Kevin Molino, Shaquille Bertrand, Russell François Bateau