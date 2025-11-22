Los Toros se imponen al Licey en la doble jornada

Justin Courtney silenció los bates azules y, con el apoyo ofensivo de Bryan De La Cruz, que conectó jonrón, los Toros del Este vencieron 4-2 a los Tigres del Licey en el segundo encuentro de la doble cartelera disputada este viernes en el Estadio Francisco A. Micheli.

Con esta victoria, los Toros barrieron la doble jornada y mejoraron su récord a 12-11, tomando juego y medio de ventaja en la segunda posición. Los Tigres (9-14) cayeron al quinto puesto tras su tercera derrota consecutiva.

El abridor taurino Justin Courtney (1-0, 0.00) trabajó cinco entradas en blanco, permitiendo solo dos hits, un boleto y recetando cuatro ponches. La derrota fue para el abridor azul Nico Tellache (1-2, 3.94), que toleró tres carreras y tres hits en 3.2 entradas.

El pitcheo taurino forzó a que el Licey bateara de 14-3 con corredores en posición anotadora durante toda la doble cartelera.

Las carreras

En la primera entrada, Gilberto Celestino negoció boleto, Jared Oliva tocó la bola para un infield hit y, tras un batazo de selección de Félix Reyes, Celestino anotó la primera vuelta taurina 1-0.

En el segundo episodio, Yairo Muñoz abrió con doble al izquierdo, avanzó a tercera y, tras un batazo dentro del cuadro, anotó con un corrido agresivo para ampliar 2-0.

En la cuarta entrada, Yairo Muñoz recibió transferencia y anotó desde primera tras un doble al left del receptor Ronaldo Hernandez, colocando el marcador 3-0.

En el quinto inning, Bryan De La Cruz conectó su tercer jonrón de la temporada, un batazo solitario al jardín izquierdo que puso el juego 4-0.

Los Tigres descontaron con dos carreras en el noveno episodio, gracias a un sencillo de Liover Peguero y un elevado de sacrificio de Ángel Ortíz.

Primer partido

Yairo Muñoz remolcó cuatro carreras y Denzer Guzmán recibió boleto con las bases llenas, permitiendo que los Toros del Este dejaran en el terreno a los Tigres del Licey con pizarra 7-6.