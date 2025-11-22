Las Aguilas superan a las Estrellas por partida doble

En el segundo encuentro, las Águilas Cibaeñas alcanzaron su victoria número 19 al vencer a las Estrellas Orientales 5 carreras por 4, para mantenerse firmes en la punta del campeonato. Con este triunfo, los aguiluchos lograron su undécima victoria en el Estadio Cibao, donde solo registran una derrota, y además se adueñaron de la serie particular al ganar los primeros seis enfrentamientos de la presente temporada.

Las Estrellas se colocaron temprano en el marcador, fabricando una carrera en el mismo primer episodio al aprovechar un lanzamiento que golpeó a Ángel Martínez, seguido por un largo sencillo de Wilín Rosario. Luego volvieron a pisar la goma en el segundo acto, anotada por Ismael Munguía, quien recibió base por bolas, avanzó a segunda con sencillo y llegó a tercera por sacrificio.

Las Águilas se acercaron con una anotación en el segundo inning, gracias a un cuadrangular de Adael Amador que desapareció la pelota entre la pared del jardín izquierdo y central. Sin embargo, las Estrellas ripostaron con una tercera rayita en el tercero, capitalizando nuevamente el descontrol del abridor Drew Parrish, quien transfirió a Josh Lester. Este avanzó a tercera con sencillo de Francisco Peña y anotó por jugada de selección.

Pero los amarillos respondieron con fuerza, fabricando cuatro anotaciones en el quinto episodio para tomar el comando del partido. En esa entrada combinaron dos sencillos y un jonrón para producir las primeras tres carreras. Más adelante, en jugada de doble robo, Julio Rodríguez salió hacia segunda y Juan Lagares desde tercera hacia el plato, completándose una estrategia que otorgó la quinta carrera del conjunto cibaeño.

Las Estrellas descontaron en el séptimo gracias a un jonrón de Robinson Canó por el jardín derecho. Tras esa conexión, que representó la quinta carrera de su equipo, el público aguilucho se levantó y le tributó aplausos en señal de respeto a la gran figura que ha sido el pelotero petromacorisano.

El abridor aguilucho Drew Parrish trabajó tres entradas y dos tercios, en las que permitió cinco hits, tres carreras, otorgó tres transferencias y ponchó a uno. Le siguieron Félix Ramírez (4), Raúl Brito (5), Waskar Ynoa y Oscar Rayo (7), José Cuas (8) y Jonathan Hernández (9), quien se anotó su segundo salvamento. La victoria fue para Brito.

Por las Estrellas abrió James González, quien lanzó cuatro entradas y un tercio en las que permitió cuatro carreras, cinco hits, tres bases por bolas y ponchó a tres. Le siguieron Eduaniel Núñez (5), Yan Mariñez y Jefry Yan (7). La derrota recayó sobre González.

La ofensiva aguilucha fue encabezada por Steward Berroa, con jonrón y sencillo para tres impulsadas; Webster Rivas, con dos dobles; y Adael Amador, con jonrón. También conectaron sencillo Wilmer Difó y Alfredo Reyes.

Por las Estrellas, Robinson Canó disparó jonrón y sencillo; Wilín Rosario pegó dos sencillos; Raymel Tapia un doble; y Francisco Peña un sencillo.