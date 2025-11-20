Récord de las Aguilas se ubica en la historia de los mejores inicios

Los primeros 20 partidos de la serie regular encuentran a las Aguilas Cibaeñas igualando un récord que el mismo club posee.

Su éxito más reciente 3-1 frente a los Toros elevó a 17-3 la foja que exhibe el combinado tras efectuar el 40 por ciento de los encuentros de la jornada regular.

Esta foja, brillante por demás, la lleva a registrar un promedio de .850 y solo otro combinado, las propias Aguilas del 2004-05 han contado con una marca de esta magnitud en Lidom durante este espacio.

Se tornaría casi imposible que puedan mantener este ritmo, de hecho ninguno de los equipos de la Liga ha culminado una serie regular con colectivo de .800 en ganados y perdidos.

La historia del béisbol dominicano registra que solo el Licey en 1954 (37-14) .725 y el Escogido de 1995-96 (34-14) .708 se han despedido de la Serie Regular con porcentaje superior a los .700. En esos años, Los Tigres perdieron ante los Leones en la final, mientras que en 1995-96 los escarlatas solo ganaron 5 juegos en el Round Robin.

Ahora, ¿podrán los cibaeños mantener ese ritmo elevado y arrollador?.

En el aspecto colectivo, las Aguilas dominan la mayoría de los renglones ofensivos y de pitcheo. En casa su marca es de un superbo 9-1.

Los tres fracasos de los aguiluchos se han producido ante los Toros el 17 de octubre y perdieron 14-7, frente al Licey 6-1 el 6 de noviembre y contra los Gigantes 7-4 el 8 de noviembre.

En el aspecto individual, los bates de Emmanuel, Alberto y Aderlin Rodríguez han causado estragos , junto con Angel Genao, Adael Amador, Ezequiel Durán, JC Escarra, Juan Lagares.

En el 2004-05, la otra estación en que comenzaron con 17-3, los cibaeños culminaron la regular en el primer puesto con 30-19, dominaron el Round Robin con 11-7 y vencieron 4-3 al Licey en la final bajo las riendas de Félix Fermín, evento que comprendió en una de las épocas más doradas que ha tenido la franquicia en su historia.

Este viernes, Las Aguilas reciben a las Estrellas en una de las triples jornadas dobles. ¿Continuarán con tan alto vuelo?. Solo el tiempo lo dirá.