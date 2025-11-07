Evocación Histórica

La edición de 2025 de la Serie Mundial ya es historia, pero; ¡qué lugar ocupa en la historia! Sus resultados produjeron emociones tan intensas que la colocan entre las mejores de siempre.

El haber llegado al máximo de los partidos programados es un hecho poco común, en este siglo solo seis de 26 realizadas han alcanzado esa situación.

En los últimos años dos han sido decididas dejando en el terreno al adversario, Marlins a Indios en 1997 y Diamondback a Yankees en 2001. Pero la forma como en 1960 los Piratas superaron a los Yankees es única. El encuentro decisivo se efectuó en Pittsburgh y llegó a la segunda parte del octavo episodio con los Yankees ganando siete a cuatro cuando un anodino Hal Smith, receptor de los Piratas, disparó cuadrangular que los puso adelante nueve por siete culminando un rally de cinco anotaciones. Los Yankees ripostaron con dos anotaciones en el noveno igualando el marcador, preparándose así el escenario para que un instante se hiciera eterno. En la última parte del capítulo el primer hombre que ocupó el plato, Bill Mazeroski, al segundo envío del lanzador giró el bate haciendo un preciso contacto que envió la bola fuera del parque. Final del drama. Piratas campeones mundiales. Esa ha sido la

única vez que este certamen se ha decidido con un cuadrangular en el juego que no tiene mañana.

Dos años después, la defensa emitió sentencia. Se enfrentaron Yankees y Gigantes y el evento llegó al séptimo partido en San Francisco. Duelo de lanzadores Ralph Terry frente a Jack Sanford. Nueva York gana una a cero al final del noveno. Un batazo de doble mérito de Willie Mays lleva a Mateo Alou, que corría en la inicial, a la antesala con dos fuera. Al bate Willie McCovey, un incogible puede darle la corona a los Gigantes, este gira el madero y conecta la pelota con potencia hacia el jardín derecho, el intermedista Bobby Richardson da un enérgico y preciso salto y atrapa bola. Los Yankees retienen la corona obtenida el año anterior.

Las emociones generadas por la pasada Serie Mundial la colocan en mi memoria a la par de las indicadas.