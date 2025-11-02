Ernie Clement establece récord de más imparables en postemporada

Con tres hits en el Juego 7 de la Serie Mundial el sábado por la noche, el jugador de cuadro de los Toronto Blue Jays, Ernie Clement, estableció un récord de las Grandes Ligas con 30 hits en una postemporada.

Clement rompió la marca que anteriormente ostentaba Randy Arozarena, quien logró 29 hits como novato con los Tampa Bay Rays durante la postemporada de 2020.

Tampa Bay disputó 20 partidos en cuatro rondas de playoffs ese año tras una temporada regular acortada por la pandemia. Toronto jugó 18 partidos en tres rondas de playoffs esta temporada.

Ambos equipos perdieron ante los Dodgers de Los Ángeles en la Serie Mundial.

Tres imparables en ultimo juego

Clement conectó un sencillo en la segunda entrada del Juego 7, conectó otro sencillo y anotó en la sexta y rompió el récord de postemporada con un doble abriendo la octava entrada que obligó al relevista de los Dodgers, Emmet Sheehan, a abandonar el juego.

Clement también extendió su racha de hits a 13 juegos, un récord de los Blue Jays en la postemporada. El receptor de Toronto, Pat Borders, tuvo una racha de 12 juegos conectando hits en 1992, año en que fue nombrado Jugador Más Valioso de la Serie Mundial contra Atlanta.

En su primera postemporada, Clement bateó .411 (30 de 73) con un jonrón y nueve carreras impulsadas. En el séptimo juego de la Serie Mundial, conectó tres hits en cinco turnos al bate, pero los Blue Jays cayeron 5-4 en 11 entradas.

Clement estuvo a punto de darle el título a Toronto en la parte baja de la novena entrada, pero su largo batazo hacia el jardín izquierdo-central fue atrapado en la franja de advertencia con las bases llenas, lo que envió el juego a entradas extra con el marcador empatado a 4.

“He estado llorando como por una hora”, dijo Clement mucho después del último out. “Pensé que ya había terminado de llorar”.

Clement fue seleccionado por Cleveland en el draft de 2017, pero fue designado para asignación en septiembre de 2022. Fue reclamado por los Athletics a finales de ese mes, pero fue liberado la primavera siguiente antes de firmar un contrato de ligas menores con Toronto.

En la temporada regular de 2025, jugó un récord personal de 157 partidos, participando en las cuatro posiciones del cuadro. Bateó .277 con nueve jonrones y 50 carreras impulsadas.

Clement estableció récords personales con 12 jonrones y 51 carreras impulsadas para los Blue Jays en 2024.