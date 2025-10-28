¿Cuándo tendremos el deporte en las escuelas?

Para comprender por qué, en pleno siglo XXI, el deporte sigue sin ocupar un lugar relevante en la escuela dominicana, a pesar de los mandatos establecidos en la Constitución y en las leyes, es necesario revisar el rol del Estado en esta materia, como hemos abordado en artículos anteriores. El deporte no juega ningún papel estructural en los recintos educativos, y esto ocurre porque, para muchos actores del sector, no representa una prioridad.

He sostenido conversaciones con diversos representantes de la educación dominicana, y cuando se debaten las políticas públicas, aunque el deporte está reconocido como eje transversal, su discusión está ausente.

Por tal razón, hoy proponemos un análisis técnico-jurídico sobre quién tiene la responsabilidad de fundamentar y organizar los juegos escolares, como herramienta para promover una escuela dinámica, inclusiva, participativa y, sobre todo, humana, que reúna los elementos necesarios para alcanzar una educación de calidad.

El mandato de la Ley

La Ley General de Educación 66-97, en su artículo 76, establece que el organismo de máxima autoridad en materia de política educativa es el Consejo Nacional de Educación. Este cuerpo define el diseño curricular, pedagógico y metodológico del sistema, incluyendo las actividades educativas y recreativas en la estructura escolar. En el artículo 96, se consagra que el deporte debe estar al servicio de los recintos educativos.

A partir de ahí, se inicia un diseño de políticas públicas que implica una responsabilidad interinstitucional, ampliada por la Ley General de Deportes 356-05, que crea el Consejo Nacional de Estrategias Deportivas (CONED). Este consejo agrupa instituciones públicas y privadas para diseñar estrategias deportivas tanto en el ámbito educativo como en el alto rendimiento.

Desde ahí, se define de conformidad a la Ley 356-05, la organización y los calendarios deportivos de nuestro país. Por tanto, la responsabilidad de los juegos escolares es compartida entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Deportes, con la participación de las instituciones públicas que forman parte del diseño estratégico del interés colectivo nacional.

Los juegos escolares que deberían desarrollarse desde el nivel local, municipal, provincial, regional y nacional, son el resultado de un diseño y aprobación institucional. No son producto de la improvisación ni de decisiones aisladas. La escuela es organización, metodología y pedagogía: ciencia para el desarrollo humano.

¿Por qué nace el INEFI?

Organismos internacionales, liderados por la UNESCO, han establecido que la calidad educativa requiere docentes capacitados en educación física, una asignatura pedagógica que se diferencia claramente del deporte. Por esta razón, en el Pacto por la Educación de 1992, se definió dentro de los ejes de transformación de la educación dominicana, la educación física como asignatura indispensable para el desarrollo del saber.

Desde entonces, se comprendió que la antigua Secretaría de Deportes, Educación Física y Recreación no debía tener bajo su responsabilidad la educación física, ya que no correspondía a su ámbito. Así que, mediante la Ley 33-98, se creó el Instituto Nacional de Educación Física (INEFI), y su modificación por la Ley 165-07.

Este marco legal dejó claro que la educación física no es deporte, y que su gestión debía recaer en un organismo especializado que aglutinara al personal docente y promoviera su desarrollo en el país.

Sin embargo, en las últimas décadas, el INEFI ha asumido el montaje de los juegos escolares, lo cual representa una contrarreforma, ya que existe una definición legal precisa sobre quién debe organizar estos eventos y cómo deben materializarse.

La escuela como centro de políticas públicas

En la República Dominicana, el deporte no es solo recreación: es una herramienta clave para el desarrollo integral de nuestra población. La Estrategia Nacional de Desarrollo (Ley 1-12) reafirma que la escuela debe promover sistemáticamente la cultura física como vía para elevar la calidad de vida. Asimismo, la Ley 356-05, en su artículo primero, establece que debe el deporte debe orientarse a la formación física, mental, intelectual y moral de nuestros niños.

Mientras los sistemas educativos enfrentan desafíos por la era digital, redes sociales e inteligencia artificial generativa, nuestros niños siguen sin acceso al deporte ni a actividades físicas recreativas, profundizando déficits de atención y afectando su salud física, mental y emocional.