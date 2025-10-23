Timberwolves vencen a Blazers tras hazaña de 41 puntos de Anthony Edwards

Anthony Edwards anotó 41 puntos y los Timberwolves de Minnesota remontaron en las postrimerías del encuentro para imponerse el miércoles 118-114 sobre los Trail Blazers de Portland en el inicio de la temporada.

Edwards, quien estableció un récord personal la temporada pasada con un promedio de 27,6 puntos por encuentro, estaba en duda para este duelo debido a espasmos en la espalda, pero jugó de inicio.

Los Blazers se adelantaron 46-40 a mitad del segundo cuarto con un triple de Kris Murray. Pero Jaden McDaniels respondió en el otro extremo con una clavada espectacular ante Yang Hansen, el novato de Portland.

Los Blazers, que se perdieron los playoffs la temporada pasada por cuarto año consecutivo, ganaban por 61-57 al descanso y mantuvieron una ligera ventaja hasta el final del último cuarto.

Edwards encestó un tiro en suspensión para acercar a Minnesota a 107-105. Luego hizo un triple para poner el marcador 108-107 con 3:36 por jugar.

Otro triple de Edwards dio a Minnesota una ventaja de 114-112 y la volcada de Rudy Gobert con 32,1 segundos por jugar selló el triunfo