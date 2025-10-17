Más de 1,800 estudiantes participarán en los Juegos Deportivos Universitarios

Con la presencia del presidente Luis Abinader y el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, fueron inaugurados este viernes después de 10 años de ausencia los Juegos Deportivos Universitarios 2025, en el Aula Magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Equipos de béisbol, fútbol, baloncesto y otras disciplinas asistieron representando a sus universidades al evento que unió a estudiantes de todo el país.

El ministro Cruz destacó la relevancia del evento, que reúne a 1,843 atletas de 23 instituciones de educación superior en competencias de ajedrez, atletismo, baloncesto, baloncesto 3x3, fútbol sala, judo, karate, natación, sóftbol, taekwondo, tenis, tenis de mesa, voleibol y voleibol de playa.

El presidente Abinader asistió en apoyo a la iniciativa.vic

Cruz afirmó que, “gracias al apoyo y compromiso del Gobierno del presidente Abinader, se han rescatado los Juegos Universitarios después de diez años en pausa”.

Según el dirigente, los juegos se realizarán en estos dos próximos fines de semana, durante 15 días donde, “los estudiantes van a estar celebrando, disfrutando, compitiendo y levantando el orgullo de cada una de las universidades que representan”.

Kelvin Cruz, ministro de Deportes.victor ramirez

Las competencias se llevarán a cabo en distintos escenarios de Santo Domingo, como la UASD, donde se desarrollarán los torneos de baloncesto, judo, karate, taekwondo, béisbol y sóftbol.

Así como también, en el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (Isfodosu), la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), el Club Deportivo Naco, y los parques Güibia, Eugenio María de Hostos y Club Calero.

Para los atletas del interior del país, se dispuso alojamiento en el Albergue Olímpico, la Villa Deportiva de las Américas y el Club de Aduanas, entre otros espacios habilitados especialmente para el evento.

Durante la ceremonia inaugural, la atleta Pamela Rodríguez tomó el juramento de los deportistas, quienes participarán en esta justa universitaria.

Reacciones

Entre los participantes, se observó el entusiasmo y la emoción de representar a sus universidades.

Melvin Valdez, representante del equipo de béisbol de la Universidad O&M, expresó su agradecimiento “por la oportunidad para que los jóvenes del deporte sigan echando hacia adelante y den el ejemplo de alejarse de algo tan dañino como las drogas”.

Equipo de bésbol de la Universidad O&Mvictor ramirez

Uno de sus compañeros, John Vázquez, dijo que el equipo se siente muy motivado y preparado para participar en el torneo.

Por otra parte, Mía Esmeralda Sánchez, del Isfodosu y jugadora de voleibol, expresó su alegría por vivir esta experiencia. “Es mi primera vez participando y me gustó mucho que hicieran esto, estoy muy feliz; incluso saliendo de aquí vamos a jugar”, expresó.

También, María Isabel Heyaime, quien representa a la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) en el equipo de karate y forma parte de la promoción número 19 de Periodistas por un Año 2024-2025 de este medio, resaltó el valor de la iniciativa.

“Es genial, porque el deporte sirve para la disciplina y el fortalecimiento de la salud”, dijo.

Heyaime agregó que este tipo de eventos motiva a los jóvenes que aún no practican deporte, “porque no saben qué hacer con su tiempo”, y destacó que “los deportes son una buena opción para ocuparlo”.

Además, destacó que, “hacer deporte en tu universidad trae ventajas como descuentos en la matrícula, dependiendo de qué tanto lo practique”.

El apoyo familiar también se hizo sentir. Fátima de la Rosa, madre de uno de los deportistas, exhortó a los padres a respaldar los sueños de sus hijos.

“Apoyen de todas las formas posibles a sus hijos para que den lo mejor de sí”, dijo.

Este evento cuenta con el respaldo de varias instituciones del Estado, entre ellas los Comedores Económicos, encargados de la alimentación, la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) y el Sistema de Transporte Estudiantil (TRAE) , que tendrán a su carga la movilidad de los atletas.

La jornada inaugural cerró con una presentación artística del exponente urbano Mozart La Para.