Los Delfines del Este golean 7-1 al Atlético de San Cristóbal

El representativo de Delfines del Este goleó siete goles por uno al Atlético San Cristobal en el estadio del Parque del Este. En tanto que en el Panamericano de San Cristobal los universitarios de OyM y Moca fC empataron a dos goles en los partidos de cierre de la jornada nueve de la LDF 2025-2026.

Los goleadores de Delfines del Este fueron Richerly de los Santos con tres dianas, Yonier Hurtado, Esmailin Segura, Eliader Dorlus y un gol en propia meta de Harold Sanon. El único gol para los del sur del país fue convertido por el veterano Kensy Guerrero.

El duelo entre omeyanos y mocanos fue emocionante y terminó con empate a dos tantos.

La OyM se puso en ventaja con gol de del extremo Herald Franzety al veintidós , pero cuando se estaba por terminar la primera mitad apareció el veterano Gustavo Ascona para igualar las acciones al cuarenta y cinco más uno.

Tras el reinicio del partido Moca se puso adelante al sesenta y ocho con gol del defensor José Junior Francisco. Pero la alegría le duro poco al conjunto aurinegro y la OyM empató al setenta y cinco por medio del central Julen Olasagasti.

Finalmente fue reparto de puntos en San Cristóbal. La tropa dorada ahora suma trece puntos y Moca cuenta con doce.

De su parte Delfines del Este llegó a doce puntos y el Atlético San Cristóbal se mantiene con dos unidades.