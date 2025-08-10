¿Cuál es el proceso para ser árbitro de Grandes Ligas?

Este sábado se hará historia en el béisbol de las Grandes Ligas cuando Jen Pawol se convierta en la primera mujer en arbitrar un partido oficial, al participar en el doble juego entre los Marlins de Miami y los Bravos de Atlanta.

Pawol inició su caminp en el arbitraje hace más de 30 años, comenzando en ligas de sóftbol antes de dar el salto al béisbol profesional.

Su trayectoria ha sido larga y llena de retos: ha pasado por la distintas categorías de ligas menores, acumulando experiencia y reconocimiento por su labor en el terreno. Ahora, su llegada a MLB marca un hito en la inclusión y abre la puerta para que más mujrres sigan sus pasos.

En cuanto a República Dominicana, solo Ramón Ferrer ha llegado a ser árbitro en Grandes Ligas. Sin embargo, otros dos dominicanos han participado como jueces en partidos de pretemporada: Félix Neón y Hardlen Acosta, quienes incluso coincidieron con Ferrer en un mismo encuentro de exhibición.

Pero, ¿cuál es el camino para un árbitro llegar hasta la máxima categoría del béisbol?

El proceso comienza en los MLB Umpire Camps, programas gratuitos que se realizan varias veces al año en distintas ciudades de Estados Unidos.

Los aspirantes que se destacan son invitados al Prospect Development Camp, un campamento especializado de cuatro semanas en Vero Beach, Florida, donde reciben formación intensiva con todos los gastos cubiertos.

El siguiente paso es ingresar a una de las dos escuelas profesionales de árbitros avaladas por MLB: la Minor League Baseball Umpire Training Academy o la Harry Wendelstedt Umpire School.

Allí, durante cinco semanas, los estudiantes reciben instrucción teórica y práctica sobre reglas, mecánicas de arbittaje, posicionamiento, trabajo en equipo y manejo de situaciones de presión.

Al finalizar, solo un pequeño porcentaje —aproximadamente entre el 10 % y el 20 %— es seleccionado para un curso de evaluación adicional, de unos 10 días. De esos, entre 30 y 35 reciben contrato para iniciar su carrera en ligas menores, comenzando desde la categoría Rookie o Clase A.

El ascenso a Grandes Ligas puede tomar entre 7 y 10 años, con evaluaciones constantes en cada nivel.

Generalmente, los candidatoa a MLB provienen de Triple-A, donde son observados por supervisores.

Antes de obtener un puesto fijo, muchos cumplen asignaciones temporales en juegos de temporada regular o series especiales, como la Arizona Fall League o el Spring Training.

La formación de un árbitro no solo es técnica: incluye preparación física, resistencia mentak, disciplina y una gran capacidad de comunicación para manejar momentos de alta tensión.