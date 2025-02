Max Fried deja grata impresión a los Yankees en su primer día con el uniforme de esa franquicia

Max Fried cree que tenía unos 12 o 13 años cuando descubrió por primera vez la capacidad de hacer un movimiento de béisbol que otros no podían hacer. Lanzando bolas curvas peligrosas al suelo, el zurdo estaba experimentando la infancia de lo que se convertiría en una de las mejores cascadas de 12 a 6 de las Grandes Ligas.

“Desde que comencé a lanzarla, sentí que siempre la tenía bastante bien”, dijo Fried el sábado. “Obviamente, ha evolucionado con los años; no es exactamente el mismo lanzamiento que tenía cuando era tan joven, pero en mi caso, siempre he tenido una sensación o un talento especial para hacer girar la pelota. Ha sido más o menos un lanzamiento natural”.

Fried mostró ese gancho durante su primera sesión en el montículo en el campo de entrenamiento de los Yankees , lo que provocó miradas de sorpresa del nuevo manager, los entrenadores y los compañeros de equipo del zurdo. Fried dijo que el lanzamiento fue un regalo de su autodenominado mentor, el ex jardinero de las Grandes Ligas Reggie Smith , quien fue tutor de un joven Fried en su academia de béisbol en Encino, California.

"Me mostró un montón de agarres diferentes, me enseñó cómo lanzarlo y, de alguna manera, he podido aprender a partir de ahí", dijo Fried.

Eso es seguro. En sus últimas cinco temporadas con los Bravos, Fried registró una efectividad de 2.81 en 112 aperturas, que se ubica como la marca más baja de cualquier lanzador de las Grandes Ligas en lanzar al menos 500 entradas en ese lapso, logrando un récord de 54-25 con cinco juegos completos.

Desde entonces, ocupa el segundo lugar en porcentaje de victorias (.684) y jonrones por cada nueve entradas (0.67), tercero en porcentaje de rodados (54.5%), porcentaje de slugging de los oponentes (.330) y OPS de los oponentes (.612), entre otras pruebas estadísticas de su excelencia.

Esa actuación le valió a Fried un contrato de ocho años y 218 millones de dólares durante las Reuniones Invernales en diciembre, el contrato más grande jamás otorgado a un lanzador zurdo y el cuarto más grande hasta la fecha para cualquier lanzador. Los Yankees creen que Fried demostrará ser una inversión valiosa.

“Tiene un arsenal tan grande que, viéndolo como bateador, es difícil tenerlo en la mira”, dijo el manager Aaron Boone. “Su repertorio es realmente bueno, pero también es la combinación de lanzamientos y el movimiento de los lanzamientos. Tiene un arsenal completo. Ha sido divertido verlo de cerca ahora, cuánto se mueven todos sus lanzamientos. En definitiva, lo que hace muy bien es mantenerse alejado del barril”.