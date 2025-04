Velan restos de familiares que murieron en tragedia en Santo Domingo Este

Entre llantos y lamentos velaron los restos fúnebres de la familia Montero Canario, víctimas de una tragedia familiar ocurrida en la madrugada del lunes en el sector Nueva Jerusalén, del municipio Santo Domingo Este.

Los cuerpos de Ofrany Canario Montero, Santo Montero Canario y Fabio Montero Berigüete fueron velados en la mañana de este martes en la funeraria Gresefu, ubicada en la avenida Las Américas.

Serán sepultados a las 3:30 de la tarde en el cementerio municipal Cristo Salvador, del mismo municipio.

La tragedia

Ofrany Canario Montero fue ultimada junto a su hijo, Santo Montero Canario, y su nuera, Scarlin Mariel Román, a manos de su esposo, el capitán retirado de la Armada Dominicana, Fabio Montero Berigüete, quien, luego de cometer el acto, se quitó la vida.

En el acto también resultó herido su otro hijo, Andy Montero Canario, quien fue impactado por una bala en su miembro superior derecho, y hasta ayer se desconocía su estado de salud. Este martes se dio cita al velatorio de sus familiares con un soporte ortopédico en el brazo.

En cuanto al cuerpo sin vida de Scarlin Mariel Román, nuera del verdugo, será velado en la provincia de El Seibo, ciudad de origen de esta.

La tragedia ocurrió en la madrugada del lunes, alrededor de las 3:10 de la madrugada. La pareja vivía sola y ocupaba la residencia desde hace más de 15 años. Eran visitados por sus hijos y nuera al momento del hecho lamentable.

La familia Montero Canario es oriunda de San Juan, al sur del país.

Familiares y vecinos señalaron que Montero fue un hombre “integrado a su familia”, que todas las tardes se sentaba a la sombra de un árbol frente a la residencia a cuidar un colmadito que tenían.

En tanto que su esposa fue descrita como una mujer tranquila, que laboraba como conserje en el Liceo Rigoberto De Fresni desde hace 12 años, aproximadamente, por lo que desconocen la causa del terrible desenlace.

“Era un hombre integrado a su familia, un hombre honesto, que hablaba poco. La causa no la podemos determinar porque primero no estuvimos, y la otra; es que no somos científicos para determinar la causa”, expresó Ignacio Montero, hermano del victimario.