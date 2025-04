Yinette Then Comprés presenta a su hija

La periodista de SIN Yinette Then Comprés presentó este martes a su hija en una publicación de Instagram tras su nacimiento el pasado 12 de marzo, según dejó ver en las fotografías que compartió con sus más de 100 mil seguidores.

"Bienvenida, amor de mi vida… para toda la vida", escribió la comunicadora, quien inmediatamente recibió las felicitaciones de su comunidad virtual, colegas y amigos.

En octubre del año pasado, cuando llevaba cinco meses de gestación, Then Comprés comentó a LISTÍN DIARIO que al inicio de su embarazo atravesó un proceso de intensos malestares.

Asimismo, la locutora también confesó que fue una sorpresa enterarse de su estado luego de realizarse una prueba de sangre, aunque tanto ella como su esposo habían decidido buscar sin prisa el primer retoño de su matrimonio.

"Yo acababa de llegar de viaje, entonces tenía unos días de retraso, que para mí no era una sorpresa porque en otras ocasiones me había pasado, pero conforme los días fueron pasando en el viaje, yo estaba en Europa, Reino Unido, porque fue un viaje un poco larguito y evidentemente el retraso permanecía", contó Then Comprés.

"Cuando llegué al país un domingo, yo de curiosa al fin, al día siguiente ( lunes) fui inmediatamente a un laboratorio clínico y pedí que me hicieran un análisis. Ni siquiera me hice pruebas de las caseras, de orina, yo fui directo al grano. Entonces me la hice en la mañana y en la tarde cuando vi el resultado fue un hermoso positivo para la gloria de Dios", afirmó.

La presentadora de noticias está casada desde abril de 2023 con el presidente de la Federación Dominicana de Automovilismo (FDA), Adriano Abreu Sued.