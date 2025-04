Medidas de seguridad contra el monóxido de carbono: Lo que debes saber

Este martes han surgido interrogantes en cuanto al monóxido de carbono (CO), sus efectos letales y donde se concentran más, a raíz de la hipótesis de que esa pudiera haber sido la causa del fallecimiento del joven estadounidense Miller Gardner, hijo del exbeisbolista de los Yankees de Nueva York, Brett Gardner.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos dice que el envenenamiento por monóxido de carbono produce muertes y emergencias, sobre todo, porque están relacionadas a actividades cotidianas como usar la calefacción o cocinar.

¿Qué es el monóxido de carbono (CO)?

“El CO es un gas inodoro e incoloro que puede causar la muerte. Se produce cada vez que se enciende algún combustible como gas natural, gas propano, gasolina, petróleo, queroseno, madera o carbón” expresa la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA), en su portal web.

Y agrega que cuando la persona inhala el CO, el gas tóxico entra en el torrente sanguíneo e impide que el oxígeno entre al organismo, lo cual puede causar daños en los tejidos y producir la muerte.

“La mayoría de los accidentes causados por envenenamiento por monóxido de carbono (CO) se producen en los hogares y están relacionados a nuestras actividades diarias como cocinar y usar la calefacción. Ya que, el CO es un gas "invisible y silencioso", sus características no nos permiten, en muchos casos, que nos demos cuenta del peligro que éste presenta, resultando en envenenamiento por inhalación en cuestión de minutos. De hecho, el CO es la causa más común de muerte por envenenamiento en los EE.UU. Los envenenamientos no intencionales a causa del CO resultan en 500 muertes y 15,000 visitas a las salas de emergencia cada año” explica

Síntomas

La misma EPA indica que las primeras señales de exposición a concentraciones bajas de CO incluyen ligeros dolores de cabeza y falta de aliento cuando se hacen ejercicios moderados, pero que la exposición continua “puede producir síntomas de gripe, incluidos dolores de cabeza más fuertes, mareos, cansancio, náuseas, confusión, irritabilidad y pensamiento confuso, falta de memoria y coordinación”

El también llamado “asesino silencioso" porque si uno no presta atención a estas primeras señales, la persona puede perder la conciencia y la capacidad de salir del peligro..

Casos en RD

En República Dominicana han ocurrido muertes directas por la inhalación de monóxido de carbono (CO) y de dióxido de carbono (CO2), que son distintos, el primero contiene una sola molécula y el segundo la Real Academia de la Lengua lo define como “Gas más pesado que el aire, formado por la combinación de un átomo de carbono y dos de oxígeno, que se produce en las combustiones y que es uno de los principales causantes del efecto invernadero”.

Refrescamos un hecho que causó consternación en la sociedad y fue en noviembre de 2017, cuando dos hermanas y una sobrina (una adulta y dos niñas), fueron encontradas muertas en un vehículo en el sector La Esperilla del Distrito Nacional, y se determinó que fue por inhalación de dióxido de carbono.

Otro caso muy impactante ocurrió en agosto de 2019, cuando dos adolescentes murieron y otros seis jóvenes fueron trasladados a un hospital por intoxicación, mientras celebraran un cumpleaños en una habitación de una cabaña en la provincia La Altagracia.

Aquí surge la recomendación de que si está en lugares cerrados no debe dejar encendidos los vehículos y tratar de que haya ventilación

¿Qué hacer sin presenta síntomas de envenenamiento por CO?

Si usted siente síntomas que le parece podrían ser de envenenamiento por CO, consiga aire fresco inmediatamente. Abra puertas y ventanas y apague estufas, hornos, calentadores y aparatos de ese tipo, y salga de la casa.