Marileidy Paulino explica el significado de sus lágrimas tras convertirse en campeona mundial

Luego de cinco días de proclamarse campeona del mundo de los 400 metros en Budapest, Hungría, la atleta dominicana Marileidy Paulino abrió su corazón y compartió un emotivo mensaje con el que explicó a sus seguidores el significado de sus lágrimas tras el triunfo.

La velocista inició su mensaje describiendo que cuando el triunfo se manifiesta en la vida de un deportista o en la de alguien que no se dedica necesariamente al deporte, las lágrimas que acompañan la victoria encierran un significado profundo.

“Esas lágrimas de alegría no brotan de la felicidad, sino que también tienen su origen en lo más profundo del corazón”, dijo Paulino en el mensaje que colgó en su cuenta de Instagram acompañado de un discurso motivacional.

Esto, puesto que para ella representan la culminación de momentos de esfuerzo y dedicación, trazando un recorrido en el que la adversidad fue una constante compañera.

“Son unas lágrimas que provienen desde el corazón, por todo esos momentos que ha trabajado (el deportista) día tras día, aun sabiendo que mientras recorría su camino todo no iba a ser fácil”, expresó Paulino.

Marileidy Paulino tras ganar el Campeonato Mundial de Atletismo en el Centro Nacional de Atletismo de Budapest el 23 de agosto de 2023Marileidy Paulino vía Instagram

Expresó que asumir críticas y negatividad con valentía, enfrentar el desafío con una entrega al 100% y afrontar la realidad de que los resultados no siempre se alinean con las expectativas, pero sin abandonar la lucha, se asemeja a la determinación de alguien que, a pesar de estar agonizando, persiste en su pelea.

Paulino lo comparó con un campo de batalla, donde muchos se lanzan al fragor de la contienda, pero solo unos pocos emergen victoriosos.

“Aceptar muchas cosas negativas… que te digan que no puedes, dar tu 100% y los resultados no salir como esperabas, pero sin tirar la toalla, es como si una persona agonizante que aun sabiendo que está muriendo lentamente, sigue luchando… y podemos decir que fuera un juego de guerra, donde muchos soldados van a la batalla, pero no todo sobreviven”, fueron sus palabras textuales.

Destacó que las voces internas pueden jugar un papel desalentador, susurrando que los esfuerzos serán en vano y no se alcanzará la meta.

Además, que despiertan dudas, especialmente cuando los obstáculos se interponen en el camino, pero que “Dios tiene un tiempo para ti”.

“Que tus pensamientos te engañen y te digan que allí no puedes conseguir nada, sólo porque el tiempo que tú quieres no es el tiempo que Dios tiene para ti. Que la mente juegue un papel dentro de ti cuando te duele un dedo y te ponga a pensar que todo se debe tirar a la basura… solo porque algo te da una pequeña señal”, explicó la atleta.

Sin embargo, dejó claro en su mensaje que el mundo no se construye sobre el abandono repentino de los objetivos.

“El mundo no se trata de dejar todo, debemos de mirar atrás para vernos a nosotros mismos de cómo nos hemos esforzado para llegar a obtener algo, debemos cerrar nuestros oídos a las cosas negativas, debemos centrarnos en nosotros y transformar las cosas en un solo ángulo, debemos saber el tiempo que invierten las personas positivas en nosotros”, dijo la velocista.

Destacó que es crucial reconocer y valorar el tiempo y la energía que las personas positivas invierten, dejando claro que ese apoyo es fundamental.

Asimismo, reveló que es en el terreno, cuando una persona se enfrenta a la soledad y la mente es su única compañera, cuando se puede descubrir la “grandeza” existente dentro.

“Cuando te encuentres allí solo, sin nada, sin nadie, solo tú y tu mente por un largo tiempo podrás ver quien verdaderamente eres tú y ahí encontrarás la grandeza dentro de ti”, fue lo que puntuó.

Cumpliendo los pronósticos que la situaban como principal favorita, Paulino, de 26 años, ganó los 400 metros en Budapest.

Dominó con claridad la vuelta de pista y terminó con un crono de 48 segundos y 76 centésimas, batiendo de paso su récord dominicano.