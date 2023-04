The Masters: 89 años de historia

Félix Olivo

Santo Domingo

Hola Fiebruses. Llega una de las semanas más emblemáticas del golf profesional a nivel internacional, la cual marca el inicio de la temporada de majors con la celebración de The Masters Tournament, uno de los eventos más icónicos del golf. Una de las principales características del Masters es que es el único major que se juega cada año en la misma sede, el Augusta National Golf Club, un hermético y mítico club ubicado en la pequeña ciudad de Augusta en el estado de Georgia.

Este año el Masters, que fue fundado en 1934, celebra su edición 87 (el torneo inició dos años después de que el campo iniciara operaciones), y participarán 88 jugadores, siendo el field más reducido entre los majors. De nuevo, el torneo es una mezcolanza de atletas entrados en edad y la nueva generación que viene subiendo, la cual poco a poco va dejando su impronta, varios de harán su debut en el club fundado por Bobby Jones y Clifford Roberts jugando el diseño de Alister MacKenzie. ANGC es uno de los clubes de golf más exclusivos del mundo, y cuenta con destacados miembros a nivel profesional y económico como Warren Buffett, Peter Coors, Bill Gates, Rob Manfred, Peyton Manning, Jack Nicklaus, y Condoleezza Rice entre otros, así como el finado ex presidente de EEUU, Dwight D. Eisenhower, quien era un “Fiebrú” del campo, y por el que incluso nombraron un árbol en su memoria (que ya no existe).

Quienes juegan el Masters: Como todo evento el torneo tiene sus exigencias, y aquí les traigo la lista de quienes pueden clasificar, y por cuanto tiempo puede ser elegibles: Campeón del Masters (de por vida), los campeones del US Open, de The Open Championship y del PGA Championship garantizan cinco años de participación. El campeón de The Players Championship 3 años, y los siguientes campeones actuales lo juegan 1 año: campeón olímpico, campeón y subcampeón del US Amateur, The Amateur Championship, Asia-Pacific Amateur, Latin America Amateur Championship (LAAC), y el US Mid-Amateur. Para los que participaron en los majors de 2022, accionan los primeros 12 del Masters (incluyendo empates), y en igual condición los primeros 4 del US Open, de The Open Championship y del PGA Championship. Además, los campeones individuales del PGA Tour en eventos que otorguen cantidad total de puntos válidos para The Tour Championship desde el anterior Masters al actual, los clasificados a The Tour Championship 2022, Los primeros 50 del Ranking Oficial Mundial de Golf del año pasado, y los primeros 50 del mismo ranking anunciados la semana previa al Masters.

Pasados campeones ausentes: Tommy Aaron, Jack Burke Jr., Angel Cabrera, Charles Coody, Ben Crenshaw, Nick Faldo, Raymond Floyd, Trevor Immelman, Jack Nicklaus, Mark O'Meara, Gary Player, Craig Stadler, Tom Watson, Ian Woosnam y Fuzzy Zoeller.

Destacados en el field: Entre los de más edad en el Masters de este año están Sandy Lyle (65 años, lo ha jugado 41 veces), Bernhard Langer (65, lo ha jugado 39 veces), Larry Mize (64, lo ha jugado 39 veces), Fred Couples (63, lo ha jugado 37 veces), Vijay Singh (60, lo ha jugado 29 veces), y por supuesto, la presencia de Tiger Woods que a sus 47 años es un veterano con cinco triunfos en 26 apariciones, y que siempre se convierte en uno de los jugadores más seguidos, no solo por la afición que asiste al evento, sino a nivel global. En resumen, Tiger “le pone sazón” al Masters, y aunque se sabe que su capacidad física está disminuida, el público entiende que podría estar jugando el domingo en el último grupo.



Este año el Masters tiene un color diferente debido a la participación de los jugadores que se fueron al LIV Golf elegibles según los criterios expuestos, trayendo consigo grandes expectativas sobre si el domingo se premiará un jugador del PGA Tour o de la liga emergente financiada por Arabia Saudita. Sólo el tiempo lo dirá. No se lo pierdan a partir de mañana a través de ESPN y CBS.