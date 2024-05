Simone Biles retorna en grande y lista para su cita en Paris 2024

Simone Biles ciertamente luce lista para París, a poco más de dos meses de la cita olímpica.

La gimnasta estelar comenzó la búsqueda de su tercer pasaje olímpico el sábado, y lució tan dominante como siempre en el U.S. Classic, con una evaluación de 58,500 puntos en el concurso completo, casi dos unidades de ventaja respecto de Shilese Jones, quien se ubicó segunda.

Biles, de 27 años y monarca olímpica en Río de Janeiro 2016, registró la mejor puntuación en el salto y en el piso. Fue segunda en las barras asimétricas y en la viga de equilibrio, al cumplir su primera aparición en 2024.

“Simplemente me alegra estar de vuelta aquí, sentir de nuevo estos nervios. Siento la adrenalina”, dijo Biles. “Realmente no me puedo quejar de cómo resultó este primer encuentro”.

Biles incorporó en sus rutinas algunos de sus mejores elementos, incluido un doble Yurchenko en el caballo y un recorrido por el paso de trampolín, que concluyó con tres giros y dos saltos mortales.

Se considera prácticamente un hecho que Biles formará parte del equipo de cinco gimnastas que representarán a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos si se mantiene saludable. La gran pregunta que se responderá en las próximas seis semanas es quién se unirá a ella en Francia.

Gabby Douglas, campeona olímpica en Londres 2012, esperaba usar el U.S. Classic como trampolín. En vez de ello ha dejado más dudas.

La gimnasta de 28 años vuelve tras una larga pausa tras las justas olímpicas de 2016. Cayó dos veces en las barras asimétricas y se retiró de los cuatro eventos restantes.