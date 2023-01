Carta a los Reyes Magos del golf dominicano

Félix Olivo

Hola Fiebruses. Antes de entrar en materia, quiero deseares un feliz 2023, especialmente a los amantes de este deporte y a todo el pueblo dominicano. Como es mi costumbre cada mes de enero, aquí les traigo mi “cartita” a los Reyes Magos con algunas peticiones personales y también de amigos que me han hecho llegar sus anhelos y deseos. Arrancamos:

* Queridos Santos Reyes: Te pedimos que nuestro turismo siga creciendo y que más golfistas alrededor del mundo sigan viendo y percibiendo este país como su destino preferido para vacacionar. * Que de una vez por todas se vayan de nuestra atmosfera los tramposos que viven ganando torneos con hándicaps amañados y otras hierbas aromáticas. * De nuevo, pedirle a Melchor que interceda para que la DGII deje de cobrar el ITBIS a los green fees. * Que las ligas sigan creciendo para que haya más competencia entre las asociaciones de golf diseminadas por todo el país. * Que les baje el hándicap a los magos de la consistencia (pasan años y años con el mismo número, y eso es gana y gana torneos. Ni Tiger los supera). * Por favor, Baltazar, ponle en la cabeza a los directores de empresas que se pongan de acuerdo para que no se aglomeren todos los torneos en los mismos meses, y así no se complique tanto el calendario de torneos, especialmente después del mes de julio. * Por favor, alejen del golf a los "ratones" que viven quejándose del costo de los eventos. Si usted no puede jugar un torneo a causa de su costo, no lo critique. ¡Sencillamente no vaya y ya! Pague lo que vale o cambie de deporte. * Que siga creciendo la industria de viajes a más destinos de golf y que el turismo receptivo siga a la vanguardia. * Que las empresas contraten empresas de relaciones públicas eficientes y que sepan escribir y redactar una nota de prensa de calidad orientada a la empresa y al evento, y no a una "deidad" conocida como "el dueño". * Nuevamente les pido que les dejen debajo de la cama la W de "win" bien grande a Willy Pumarol y a Juan José Guerra. * Que a nuestra selección la vaya bien en el LAAC que se juega en la semana próxima en la Isla del Encanto. * Que FEDOGOLF siga con mano dura castigando jugadores que contravienen las reglas del deporte. Sin miramientos, cortapisas, ni caras simpáticas. * Que Puerto Plata siga trillando la ruta a relanzar su turismo, especialmente el de golf. * Que siga creciendo el golf femenino. * Que los eventos "le bajen dos" a la cantidad de rifas, y que esos recursos lo dispongan para mejorar la calidad de los desayunos, almuerzos y amenidades en el campo (esta no le va a gustar a muchos, pero es verdad). * Les pido de nuevo que se haga un periodismo responsable, sin temor a represalias ni cortapisas. * Llegó 2023. Afrontemos valientemente los retos por venir, junto a nuestros amigos y familias. ¡Feliz año!