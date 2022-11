Boricua Rafael Caicedo gana Copa Rotativa de pesca al Marlin Azul

Santo Domingo

El boricua Rafael Caicedo obtuvo la mayor puntuación individual del XXXI Torneo Internacional de Pesca al Marlin Azul, evento organizado por el Club Náutico de Santo Domingo con la participación de Puerto Rico, Venezuela y República Dominicana.

Caicedo, navegando en la lancha Doña Lucy, liberó tres piezas para un total de 900 puntos. Ricardo Quiñones, en la misma embarcación, se llevó el segundo lugar con igual puntuación. El tercer puesto correspondió a Carlos León (San Elías), con 600 puntos.

El ganador de la primera pata de la “Copa Interclubes Reciprocidad” lo fue el dominicano José Luis Núñez en la lancha Mi Gorda.

Lanchas, damas y juvenil

La más destacada en la categoría lanchas Sonar fue Doña Lucy, abordada por Rafael Caicedo, Ricardo Quiñones, Joselo Hernández y Bryan Ramos. La embarcación culminó con 2,100 puntos. Luego siguieron San Elíias, con 1,200 puntos y Lasik con 900. En lanchas de Club ganó Reel Affair, con 900 puntos seguida por Isabella (600) y Lisa, con igual puntuación. Los pescadores que navegaron en Reel Affair fueron Carlos Ramírez, Carlos Chapel, Ricardo Lefrank y Richard Christiansen.

La dama más destacada resultó Sharen Ithier, con 300 puntos en la lancha Lasik, mientras que el pescador juvenil de mayor puntuación fue Lucas Costa en la lancha Lisa. La primera aguja liberada recayó sobre Charlie Donato en Ángela y la última correspondió a Erick Torres en San Elías.

El director Danny Medina, siguiendo las orientaciones de la Armada de la República, suspendió la actividad del sábado debido a la situación climática imperante, quedando el viernes como único día que los pescadores pudieron hacerse a la mar tras la captura y posterior liberación de la especie.

Mejores equipos

La mayor puntuación por equipos fue acumulada por PR Fishing Anglers, con 900 tantos y conformado por Julio Rodríguez, Luis Infanzón y Rafael Caicedo. La segunda posición fue ocupada por Ponce, también con 900 puntos e integrado por Juan Martínez, Manolo Matienzo y José Miguel Rivera. El tercer puesto correspondió al combinado Los Killers (900), con los pescadores Xavier Quiñones, Ricardo Quiñones y Juan Carlos Torrella. El certamen se desarrolló bajo la modalidad de liberación de la especie (All realease) con la participación de unas 20 embarcaciones.

Premiación

El acto de premiación y clausura se llevó a efecto a partir de las 2:00 de la tarde de este sábado, aunque previamente estaba programado para celebrarse en horas de la noche. El comodoro Héctor Duval, el presidente del comité de pesca Horacio Read y el director Danny Medina agradecieron el apoyo brindado por patrocinadores, pescadores y clubes náuticos participantes. Ellos, junto a Wally Heinsen y Alfonso Khoury tuvieron a bien hacer entrega de premios a los ganadores.

El Torneo contó con el patrocinio de My home Punta Cana, Banco de Reservas, Cap Cana, Imca, Seguros Reservas, Buena vista lakes, Importadora Costa, Terrazi, Cherry, Noriega Group, Auto Hauss, Cana Rock, Kinnox y Alfau & Sánchez. De igual modo, ET Heinsen, Grupo Cometa, Medvel, Casa Brugal, Johnny Walker, Cerveza Peroni, Emotion by Hodelpa, Noval Properties, Constructora Rizek, Club Náutico San Juan, Margaritaville, Wil WJR Asociados, Valvoline, Banco Popular, Navieras Rannik y Vodka Titos Handmade.

Entre los colaboradores se encuentran Yamaha, Pala Pizza, Only wáter, Casa del pescador, Auto Marina, La Famosa, Avena Americana, La Aurora, Emilio´s, Scape Park, 8 ½ Comercial, Pescadería Bonilla, Tavarez Industrial, EPS, Hardom, Puerto Bahía, Olivia, Odette & Akazu, Vegetales Manuel, Vitalie, Magic Blue Fishing, Viva, Banana Boat, J.P. Chenet, Forno Bravo y Caribbean Coffee.