Guantillas de Yermín Mercedes ya están en el Salón de la Fama

Las guantillas usadas por el pelotero dominicano Yermín Mercedes, durante su debut en la actual temporada de Grandes Ligas con los Medias Blancas de Chicago, se convirtieron en los primeros objetos del 2021 en ser conservados por el Salón de la Fama del Béisbol.

Así lo confirmó este lunes el vicepresidente de comunicaciones y educación del Salón, Jon Shestakofsky, quien también confirmó a través de su cuenta de Twitter que los guantes de bateo del criollo ya llegaron a Cooperstown.

“¡Llegó el primer artefacto de la temporada 2021 al Salón de la Fama del Béisbol! Estos guantes de bateo fueron usados por Yermín Mercedes cuando se fue de 5 de 5 el 2 de abril, su primer juego del año, en camino a un histórico inicio de temporada de 8 de 8. ¡Gracias Yermín Mercedes y Medias Blancas!”, leía el mensaje de Shestakofsky.

El “Yerminator” comenzó la campaña bateando a un alto nivel, principalmente en sus primeros dos partidos de Chicago contra los Angelinos de Anaheim, donde pegó ocho imparables en nueve turnos, con un cuadrangular, par de dobles y seis carreras remolcadas.

Tras 14 partidos el dominicano continúa dominando la caja de bateo con un promedio de bateo de .415, 4 vuelacercas y 12 carreras impulsadas.

