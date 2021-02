Fernando Tatis Jr. y los Padres de San Diego acuerdan pacto por US$340 MM y 14 años

Matt Kelly

Fernando Tatis Jr. será un miembro de los Padres durante mucho, mucho tiempo, y también será bien compensado.

La piedra angular de la franquicia de San Diego acordó una extensión de contrato por 14 años y $ 340 millones, dijo una fuente a Mark Feinsand de MLB.com. Los Padres no han confirmado el acuerdo histórico, que marcaría la tercera extensión de contrato más grande de MLB en términos de nuevo dinero total agregado y la más larga en términos de años adicionales en el contrato de un jugador.

La extensión de Tatis Jr. comienza este año y contiene una cláusula completa de no intercambio, le dijo una fuente a Feinsand. También contiene un bono por firmar de más de $ 10 millones y no se difiere nada del dinero.

Tatis Jr., de 22 años, no habría sido elegible para arbitraje hasta el próximo año, y no habría llegado a la agencia libre hasta después de la temporada 2024. Ahora, los Padres se han asegurado de que no se irá a ninguna parte.

Tatis, un nativo de San Pedro de Macorís en la República Dominicana e hijo de un ex toletero de Grandes Ligas, Tatis Jr. surgió como una de las historias más importantes de la temporada 2020 mientras se expandía en un prometedor año de novato al recortar .277 / .366 /.571 con 17 jonrones y un cuarto lugar en la votación del Premio al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional.

Fue el cuarto jugador más valioso de MLB según la versión Fan- Graphs de WAR. Aunque ha registrado menos del equivalente a una temporada en las Grandes Ligas, Tatis Jr. ha tenido un comienzo histórico, ya que sus 39 jonrones son la mayor cantidad de cualquier campocorto primario en sus primeros 150 juegos en su carrera. También logró avances masivos a la defensiva en el año 2 y posee uno de los disparos mas fuertes.

