Manos a la obra; inicia la reparación del Quisqueya

Pedro G. Briceño

Santo Domingo, RD

Manos a la obra. A solos seis días de que Michael de la Cruz conectara un rodado por la intermedia para el último out de la temporada en el estadio Quisqueya Juan Marichal, está sextagenaria instalación comenzó a ser sometidas a una serie de trabajos con la finalidad de colocarla acorde para el montaje del partido de béisbol que el venidero siete de marzo efectuarán en la misma, los Tigres de Detroit versus los Mellizos de Minnesota.

Unos 20 empleados iniciaron desde ayer las labores en el área de terreno, que incluyó remociones de gran parte de la grama degastada por los tres meses de béisbol que acaban de transcurrir e incluye trabajos con un par de tractores y otro amplio grupo en otras acciones en el campo de juego.

Gabriel Alma, director ejecutivo del Patronato del parque Quisqueya Juan Marichal, expresó que el plan de trabajo puesto en marcha fue diseñado junto con técnicos de la Major League Baseball, entidad que desde el año pasado viene realizando una serie de visitas a la instalación haciendo un levantamiento general y colocado mayor énfasis en el terreno de juego.

“Contamos con diferentes planes a ser desarrollado en el terreno durante el mes de febrero completo y los primeros días de marzo, que además incluye recuperación de la grama a nivel general, siembra de otras nuevas, reconstrucción total de todo el montículo”, son algunos de los aspectos esenciales que Alma señaló que se tiene en carpeta realizar.

Conversando vía telefónica con Listín Diario sobre el acontecimiento que en poco más de un mes se efectuará en el país, agregó que esperan que al final todo quede como la MLB lo ha exigido, cuyos técnicos estarán supervisando de manera constante el ritmo de los trabajos.

Técnicos MLB capacitarán empleados RD

Tanto interés y empeño tiene la MLB de que todo quede bien que entre hoy y mañana, al menos tres de sus técnicos especializados en terreno estarán en el parque Quisqueya brindando talleres instructivos , capacitación, así como una serie de señalamientos a la empleomanía con la finalidad de desarrollarlo aún más en este tipo de trabajos.

Según Alma, al menos por tres días estarán en el país provenientes de Estados Unidos y este hecho será una gran ventaja para el personal dominicano, quienes aprenderán aún más sobre los que son las labores en quizás el área más importante de un campo de béisbol.

Labores en otras áreas

Luego de los trabajos en el terreno, la siguiente fase incluye lás áreas en los clubhouses, tanto como los de visitantes, como los que propiamente utilizan los equipos Licey y Escogido.

“Estos camerinos de visitantes serán usados por los dos conjuntos para diferentes roles y ambos estarán debidamente reacondicionado”, expuso el profesional, quien cuenta con dos años ocupando la dirección ejecutiva del patronato.

INICIATIVA

Tigres y Mellizos en choque diurno

Como en la pretemporada Aunque la iluminación del Quisqueya no es la mejor y está distante de los requerimientos de MLB, está podría no ser un inconveniente, pues Alma, aunque no especificó la hora de inicio del partido, pero si afirmó que el mismo sería casi por completo diurno. “Ellos desde hace un par de años hacen hincapié en este aspecto primordial”, señaló Gabriel Alma.