Tres de los cuatro fallecidos en la tragedia del barrio Jerusalén serán velados en funeraria Gresefu

Ignacio Montero, hermano de Fabio Montero Beriguete, quien en la madrugada de este lunes cometió un triple homicidio y luego se suicidó, informó que los cuerpos serán velados en la funeraria Gresefu, ubicada en Las Américas, en el sector Ensanche Ozama.

"Serán velados en la funeraria Gresefu, al menos ellos tres (victimario, esposa e hijo) porque creo que la muchacha (la nuera) será velada en El Seibo, de donde era. Cuando ella (la esposa) se inscribió (en la funeraria) ellos (el hijo y la nuera) no estaban juntos, creo", expresó Montero.

Mientas que entre llantos y desconcierto familiares, allegados y vecinos lamentan la tragedia cometida por un capitán retirado de la Armada de la República Dominicana (ARD), en el que este ultimó a su esposa, hijo, nuera, y según vecinos hirió de bala en un brazo a otro hijo, y finalmente se suicidó en el sector Nueva Jerusalén, Santo Domingo Este.

El oficial retirado utilizó supuestamente un arma de fuego 9mm para cegarle la vida a su esposa, Ofrany Canario Montero, su hijo, Santo Montero Canario; su nuera, Scarlin Mariel Román; y herir a Andy Montero Canario.

Hasta el momento se desconoce el centro médico al que fue trasladado el herido de balas y la razón por la que el autor material cometiera el hecho.

Vecinos y familiares describen a las víctimas como personas ejemplares, tranquilas, solidarias con la comunidad y de los que nunca presenciaron discusiones o conflictos familiares.

Ignacio Montero, hermano del homicida-suicida lo definió un hombre "integrado a su familia" y "honesto", por lo que desconoce la causa que desencadenara al fatal desenlace.

"Era un hombre integrado a su familia, un hombre honesto, que hablaba poco. La causa no la podemos determinar porque primero no estuvimos, y la otra; es que no somos científicos para determinar la