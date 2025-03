Marine Le Pen tras su condena e inhabilitación: "No dejaré que me eliminen fácilmente"

La líder ultraderechista francesa Marine Le Pen aseguró que continuará batallando para poder presentarse a las presidenciales de 2027 pese a la sentencia que le condenó este lunes a cinco años de inhabilitación.

"No voy a dejar que me eliminen fácilmente. Voy a pedir que la apelación me permita plantear una candidatura", avanzó Le Pen en una entrevista televisiva.

Marine le Pen denunció este lunes que es víctima de una sentencia "política" que busca impedir "que la favorita para las presidenciales pueda presentarse" en 2027.

"Es una decisión política", afirmó Le Pen en una entrevista televisada, en la que es su primera declaración pública tras la sentencia que le inhabilitó para un cargo público durante cinco años y complica su participación en las elecciones presidenciales de 2027.

Condena de Le Pen

La líder de la extrema derecha francesa Marine Le Pen fue condenada este lunes a cuatro años de prisión, dos firmes que puede cumplir con brazalete electrónico, 100.000 euros de multa y a cinco años de inhabilitación con aplicación inmediata.

Le Pen fue condenada tras ser declarada culpable por el Tribunal Correccional de París por esta al frente de un sistema organizado de desvío de fondos del Parlamento Europeo.

La pena pone en jaque su futuro político y su intención de presentarse a las elecciones presidenciales de 2027, para las que aparecía como la principal favorita de los sondeos.