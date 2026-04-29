Banca y turismo, una alianza poderosa

El turismo se ha convertido en una locomotora esencial del desarrollo nacional, sin ninguna duda.

Aporta aporta un 16% del Producto Interno Bruto y, en el primer trimestre de 2026, ya sumaba más de tres millones de visitantes.

Detrás de esa cifra no solo está la promoción del Ministerio de Turismo, sino el combustible financiero que mueve el motor: más de 160 mil millones de pesos en préstamos bancarios para infraestructuras del sector.

Ayer, en el foro “Capital, Confianza y Crecimiento: Banca y Turismo”, la Asociación de Bancos Múltiples (ABA) y Asonahores reconocieron la gestión del ministro David Collado.

La presidenta ejecutiva de ABA, Rosanna Ruiz, destacó que esa alianza ha consolidado la confianza inversionista, permitiendo proyectos a gran escala y una industria que no solo genera riqueza, sino que la distribuye, promoviendo movilidad social.

Collado recordó que, durante la pandemia, el pacto público-privado logró aumentar las habitaciones hoteleras , de 10 mil a 85 mil,.

Y, al mismo tiempo, elevar los ingresos anuales por turismo de 800 millones a más de 11,000 millones de dólares, lo que ayuda a mantener la estabilidad cambiaria.

Además, mediante esta alianza se impulsó una economía naranja con recuperación de playas, malecones y parques nacionales, integrando a pequeños emprendedores.

Esta interacción entre Gobierno y banca comercial es uno de los ejemplos más elocuentes de éxito de la alianza público-privada.

Cuando las estadísticas se consolidan, se aprecia la magnitud del esfuerzo por un desarrollo turístico sostenible.

La locomotora avanza con el tanque lleno.

Y ojalá que siga rodando sobre buenos rieles que, en definitiva, son los que descansan en un clima de atracción y respeto a las inversiones privadas y en un país seguro, atractivo y hospitalario, como pocos en este hemisferio.