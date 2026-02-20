El anclaje de Google en RD

Google ha seleccionado a República Dominicana como sede de su octavo hub digital para el Caribe, Centro y Sudamérica.

La decisión implica una inversión inicial de 500 millones de dólares y no obedece solo a la posición estratégica del país para el despliegue de fibra óptica desde Estados Unidos, sino también a la estabilidad social y económica que ofrece, junto con un régimen de incentivos claro.

Este hub servirá como plataforma para la Inteligencia Artificial y otras tecnologías emergentes, lo que potenciará la generación de empleos especializados y nuevos negocios.

Se espera que la brecha digital se reduzca al facilitar el acceso a redes y plataformas en diversas comunidades.

El proyecto, declarado de alta prioridad nacional por el presidente Luis Abinader, incluye un puerto internacional de intercambio digital y un anillo de cable submarino que conectará al país con dos regiones de Google Cloud en EE.UU. (Carolina del Sur y Virginia).

Las obras comenzarán en marzo.

Actualmente, República Dominicana cuenta con seis cables submarinos, pero cinco superan los 15 años de operación y se acercan al final de su vida útil.

Solo uno tiene conexión directa con Estados Unidos.

Esta nueva infraestructura, que contempla un edificio corporativo de 7.000 metros cuadrados, busca renovar la conectividad, aumentar la velocidad y seguridad digital, y posicionar al país como centro neurálgico del flujo de información en la región.