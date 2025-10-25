Atrapados en la incertidumbre

Los meteorólogos prevén que la veleidosa tormenta Melissa se intensifique a huracán este fin de semana, amenazando con impactar significativamente a nuestro país.

Ya desde la distancia, sus efectos nos han causado estragos, por lo que es previsible que estos se agraven a medida que el fenómeno se acerque a nuestro territorio.

Una vez que se defina con mayor claridad su trayectoria, la ciudadanía deberá adoptar las precauciones de rigor que, ante ciclones anteriores, han demostrado ser vitales para proteger vidas y bienes.

La gran desventaja hasta ahora es que, incluso como tormenta, Melissa ha descargado de forma gradual alrededor de 500 milímetros de lluvia.

Este volumen es suficiente para haber inundado vías públicas y miles de viviendas en más de diez provincias y el Distrito Nacional.

Lidiar con estas inundaciones y con las evacuaciones forzosas ha puesto bajo presión a las brigadas de emergencia y ha comenzado a desgastar sus energías.

De convertirse en huracán, la fuerza de sus vientos, sumada a los volúmenes de agua que podría descargar en menos de 48 horas sobre el territorio, sin duda agravarán el actual estado de calamidad.

Por tanto, es ahora más crucial que nunca extremar las medidas de protección dispuestas por las autoridades.

El gobierno ha mantenido una vigilancia constante frente a esta amenaza y ha realizado esfuerzos significativos para enfrentarla.

No obstante, debe tomarse en cuenta que, dada la impredecible evolución de Melissa, resulta sumamente complejo controlar de manera óptima los daños que, hasta cierto punto, son inevitables.

Ante esta realidad, no queda más que redoblar la prudencia y el cuidado. La responsabilidad individual es, en este momento, nuestra mayor defensa.