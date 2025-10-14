Una inagotable fuente de tragedias

Los saldos trágicos derivados de accidentes y asaltos brutales en los que intervienen motoristas siguen creciendo exponencialmente en el país.

Sin embargo, es poco lo que las autoridades y la propia sociedad han hecho para enfrentar lo que ya es una crisis grave y permanente de seguridad ciudadana.

El hecho de que más de dos millones de estos vehículos de dos ruedas carezcan de registros que permitan certificar a sus propietarios da una idea del nivel de descontrol con el que opera este parque vehicular.

El Plan Nacional de Regulación de 2021 ha permanecido estancado durante cuatro años, lo que evidencia una falta de capacidad oficial para aplicarlo efectivamente.

Urge reactivarlo, no solo para organizar ese caótico sistema —utilizado por millones de ciudadanos como medio habitual de transporte—, sino como parte de una estrategia integral para reducir los accidentes que provocan.

El año pasado, el 70% de las muertes en accidentes de tránsito tuvieron como vehículo involucrado motocicletas o “pasolas”. En estos siniestros fallecieron 1,393 hombres y 124 mujeres.

Y en los primeros cinco meses del presente año, la cifra de 616 fallecidos es un indicador claro de la gravedad del fenómeno.

Aparte de esta enorme cuota de vidas humanas y daños materiales, de enero a julio de 2025 se registraron en el país unos 33,295 robos, con violencia y sin ella, perpetrados mayormente por personas que se desplazaban en motocicletas.

Este ecosistema de transporte público, además, se ha ganado el despreciable mérito de ser la fuente de los mayores irrespetos, violaciones y transgresiones a las normas de tránsito, lo que erosiona el valor y el vigor de la ley.