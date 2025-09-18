Foro Provincial Duarte va mañana

Mañana, la provincia Duarte se convierte en el epicentro de un esfuerzo transformador con la celebración del Foro Provincial Duarte.

Este evento es la culminación de un año de trabajo dedicado, impulsado por la alianza estratégica entre Listín Diario y la Universidad Católica Nordestana (UCNE), para promover la integración y el desarrollo sostenible de toda la región Nordeste.

Desde septiembre de 2024, cuando se realizó el Foro Regional del Nordeste —una iniciativa propuesta por el Listín Diario y acogida por la UCNE—, se ha tejido una red de diálogo y planificación que abarca las cuatro provincias de la región: Duarte, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal y Samaná .

Estos foros provinciales, organizados en colaboración con el Ministerio de Hacienda y Economía, han permitido recopilar aportes de actores locales, autoridades municipales y sociedad civil, creando una hoja de ruta basada en las potencialidades y necesidades específicas de cada territorio .

El Foro Provincial Duarte es, así, la pieza final de un proceso meticuloso que ha priorizado la participación comunitaria y la planificación colectiva.

El foro de este viernes esta estructurado para examinar los desafíos y oportunidades más urgentes de la provincia:

Un panel abordará cómo gestionar y mitigar las vulnerabilidades climáticas con soluciones adaptativas e inclusivas. En una región donde la agricultura es clave, la resiliencia comunitaria es fundamental para proteger medios de vida y ecosistemas.

Otro debate girará sobre economía solidaria, innovación y agroindustria.

Se explorarán iniciativas que fomenten el desarrollo productivo local desde la perspectiva de la economía social y solidaria, creando cadenas de valor que beneficien a pequeños productores y emprendedores.

Y un tercero , sobre integración regional y ordenamiento territorial, buscara fortalecer la colaboración interinstitucional y la creación de una "marca territorial" unificada para posicionar al Nordeste como un polo de desarrollo sostenible, con énfasis en movilidad, planificación ecológica y cohesión social.

La inclusión de actores como el Movimiento Popular Social, con el tema "Voces desde el pueblo: La huelga como esperanza, rebeldía y justicia", añade una dimensión crítica y comunitaria al debate.

Ya que con esta inclusión se asegura que las soluciones no solo sean técnicas sino también socialmente justas .